Dortmund. 30 bis 40 Vermummte an Auseinandersetzung in Dortmund beteiligt. Es soll sich um Anhänger von Schalke 04 und dem Borussia Dortmund handeln.

Fans von Schalke 04 und dem BVB liefern sich „Tumultdelikt“

In Dortmund hat es in der vergangenen Nacht offenbar eine Auseinandersetzung zwischen insgesamt 30 bis 40 Anhängern von Schalke 04 und dem BVB gegeben. Die Polizei spricht von einem „Tumultdelikt“ und ermittelt nun.

Um 2.37 Uhr am Mittwoch hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert: Die beiden Gruppen waren an der Johannesstraße in der Innenstadt aneinander geraten. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die vermummten Schläger in Richtung Beurhausstraße, stiegen in Transporter und flüchteten. Acht Beteiligte konnte die Polizei nach eigenen Angaben noch vor Ort vorläufig festnehmen.

Mindestens ein Auto fährt auf die Polizisten zu

Streifenwagen fuhren den Transportern bis zu einem Parkplatz an der Union-/Heinrich-Wenke-Straße hinterher. Dort sprangen die Verdächtigen aus den Fahrzeugen und flüchteten zu Fuß oder in weiteren Autos, die dort geparkt waren. Bei der Flucht fuhr mindestens ein Auto auf Polizisten zu und erfasste einen Beamten. Verletzt wurde der nicht. Der Fahrer des Autos weigerte sich auszusteigen. Daraufhin schlugen die Beamten die Seitenscheibe ein und nahmen den 23-Jährigen und zwei weitere Männer in dem Pkw fest. Der Fahrer stammt nach Polizeiangaben aus Korschenbroich bei Neuss.

„Mehrere Personen“ kamen ins Polizeigewahrsam. Bis auf einen seien inzwischen alle wieder auf freiem Fuß, heißt es in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichten Mitteilung über den Vorfall.

Weitere Angaben machte die Polizei auf Nachfrage nicht. So gab es etwa keine Informationen zu der Frage, woher die übrigen Beteiligten stammen. Offen blieb auch, ob die Polizei bei den Anhängern verbotene Gegenstände sicher gestellt hat. Die Hintergründe des Vorfalls seien „noch unklar“, hieß es.