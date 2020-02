§ 1. Geltungsbereich





1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Nutzer der Plattform WR.de und der auf dieser Plattform angebotenen Leistungen, die im Auftrag der FUNKE MEDIENGRUPPE von der FUNKE MEDIEN NRW GmbH (FUNKE MEDIEN) betrieben wird.

1.2 Abweichungen von diesen Nutzungsbedingungen gelten nur dann als vereinbart, wenn sie von FUNKE MEDIEN ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden.

1.3 FUNKE MEDIEN ist berechtigt, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. FUNKE MEDIEN wird den Nutzer rechtzeitig über die Änderung der für ihn geltenden Nutzungsbedingungen unterrichten. Über Änderungen wird der Nutzer auf der Homepage und ggf. per E-Mail informiert. Die Änderung gilt als vom Nutzer genehmigt, wenn er nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Änderungsankündigung der Änderung widerspricht oder den Vertrag kündigt. FUNKE MEDIEN ist im Falle des Widerspruchs des Nutzers zur fristgerechten Kündigung berechtigt.

1.4 FUNKE MEDIEN ist nicht verantwortlich für die Angebote von Dritten, auf die WR.de von seinen Seiten verlinkt oder die WR.de vermittelt. Für diese Angebote gelten jeweils die Nutzungsbedingungen der Dritten.



§ 2 Inhalte





2.1 Über das Portal WR.de bietet FUNKE MEDIEN aktuelle Nachrichten und Informationen in diversen Ressorts wie Politik, Wirtschaft, Sport oder Kultur sowie weitere Inhalte an. Alle diese Inhalte sind für jedermann nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen für private Zwecke frei zugänglich.

2.2 FUNKE MEDIEN behält sich das Recht vor, das Portal insgesamt oder auch Teile davon jederzeit zu beenden oder einzuschränken. Dazu gehören insbesondere auch die kostenfreien Dienste und Angebote des Portals und auch solche im registrierungspflichtigen Bereich.



§ 3. Zugangs- und Teilnahmeberechtigung / Registrierungspflicht





3.1 Grundsätzlich sind alle Nutzer zugangs- und teilnahmeberechtigt.

3.2 Folgende (u. a. kostenpflichtigen) Angebote von FUNKE MEDIEN erfordern eine Registrierung der Nutzer unter Angabe personenbezogener Daten (Name, Adresse o. ä.): 1. Abo-Service 2. Bundesliga-Tippspiel. Sollten sich persönliche Daten ändern, ist die entsprechende Änderung unverzüglich in den Konto-Einstellungen vorzunehmen.

3.3 In Bereichen, in denen Nutzer eigene Inhalte veröffentlichen können, wie z. B. bei den Leser-Kommentaren, ist eine Registrierung unter Angabe von 1. Nutzer-Name und 2. E-Mail-Adresse erforderlich.

3.4 Neben der Pflicht zur Registrierung dürfen kostenpflichtige Angebote und Gewinnspiele, wie auch das Bundesliga-Tippspiel nur von Personen genutzt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben bzw. eine Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten nachweisen können.

3.5 Bei Gewinnspielen und dem Bundesliga-Tippspiel erklärt sich jeder Spieler durch seine Teilnahme am Spiel damit einverstanden, dass sein voller Name, sein Wohnort und sein Benutzername bei der Berichterstattung in den Zeitungstiteln der FUNKE MEDIENGRUPPE (WAZ, NRZ, WP, WR, IKZ), in den entsprechenden Online-Auftritten sowie in sonstigen Medien, einschließlich Radio und TV veröffentlicht werden.

3.6 Der Nutzer hat alles Erforderliche zu unternehmen, die missbräuchliche Nutzung seines Zugangs zu unterbinden, insbesondere sein Passwort geheim zu halten. Sollte einem Nutzer die missbräuchliche Nutzung seines Login-Namens bekannt werden, hat er dies FUNKE MEDIEN unverzüglich mitzuteilen und sein Passwort unverzüglich zu ändern, um den Zugang nicht autorisierter Personen zu seinem Account zu verhindern. FUNKE MEDIEN übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die aus der unberechtigten bzw. unsachgemäßen Verwendung passwortgeschützter Logins des Nutzers resultieren.

3.7 Der Nutzer kann seinen Account und damit den entsprechenden Zugang durch das Versenden einer entsprechenden E-Mail an das Community Management (community@funkemedien.de) jederzeit löschen lassen. Alle Daten des Nutzers werden dann vollständig gelöscht soweit sie nicht weiter zum Zwecke der Abrechnung oder Erfüllung kostenpflichtiger Dienstleistungen benötigt werden.



§ 4 Urheberrechte / Rechte an Inhalten





4.1 FUNKE MEDIEN stehen sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte bzw. die Nutzungsrechte an den Seiten des Portals WR.de, inklusive Layout, Software und bestimmter Inhalte, zu.

4.2 Soweit Inhalte über das Portal WR.de öffentlich zugänglich gemacht werden, dürfen diese von den Nutzern nur für persönliche Zwecke verwendet werden. Jede Nutzung von Inhalten für gewerbliche Zwecke ist untersagt, soweit nicht zuvor eine schriftliche Zustimmung von FUNKE MEDIEN erteilt worden ist.

4.3 Urheberrechtshinweise und/oder Markenbezeichnungen und/oder sonstige Angaben in den Inhalten dürfen weder verändert noch beseitigt werden.

4.4 Nutzern ist es ausdrücklich gestattet, an den dafür vorgesehenen Stellen des Portals eigene Inhalte einzustellen. Ein Recht der Nutzer auf Veröffentlichung ihrer Beiträge besteht hingegen ausdrücklich nicht. Kommentierungen, Aussagen, Meinungen, Empfehlungen, Fotos, Videos etc. der Nutzer stammen nicht von FUNKE MEDIEN und werden auch nicht im Namen von FUNKE MEDIEN veröffentlicht. FUNKE MEDIEN macht sich deren Inhalt und deren Aussagen nicht zu eigen und distanziert sich ausdrücklich von allen fremden Inhalten. FUNKE MEDIEN weist darauf hin, dass hinsichtlich eingestellter Fremdbeiträge eine Prüfung nicht vorgenommen wird. Beiträge von Nutzern können falsche Tatsachen enthalten und/oder Rechte Dritter verletzen. Zudem können Beiträge bewusst so verfasst sein, die Leser über den Verfasser oder auch die Inhalte in die Irre zu führen und/oder zu täuschen. Soweit Nutzer-generierte Beiträge offensichtliche, rechtswidrige Inhalte enthalten - wie in § 3 (unten) beschrieben -, werden solche Beiträge durch FUNKE MEDIEN umgehend nach Kenntniserlangung aus dem Portal entfernt. Der Nutzer wird über diese Löschung seines Beitrages informiert.



§ 5. Personenbezogene Daten

Die Verwendung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzregelungen.



§ 6. Pflichten der Nutzer in Bezug auf ihre Beiträge





6.1 Der Nutzer ist rechtlich verantwortlich für die von ihm eingestellten Inhalte und hat sicherzustellen, dass keine Informationsangebote mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten aufgenommen werden oder die Aufnahme solcher Inhalte ermöglicht wird, derartiger Inhalt gespeichert, verbreitet, zugänglich gemacht oder auf ein Angebot mit solchem Inhalt hingewiesen wird.

6.2 Der Nutzer verpflichtet sich insbesondere, die von ihm eingestellten Inhalte freizuhalten von Informationen, die der Volksverhetzung dienen; zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen; sexuell anstößig sind; gemäß § 184 StGB pornografisch bzw. geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen und/oder; die Persönlichkeitsrechte und/oder Schutzrechte Dritter verletzen oder beeinträchtigen; rassistische oder sexistische Äußerungen enthalten; Viren, Umgehungsvorrichtungen im Sinne des Zugangskontrolldiensteschutzgesetzes oder unaufgeforderte Massensendungen („Spam)“ enthalten, bzw. auf sonstige Art und Weise gegen die guten Sitten und/oder gegen anerkannte Umgangsformen und Verhaltensregeln in Internet (Netiquette, Chatiquette) verstoßen.

6.3 Der Nutzer ist allein und umfassend für die von ihm bei WR.de eingestellten Inhalte verantwortlich und ist damit verpflichtet, FUNKE MEDIEN sämtlichen Schaden, einschließlich aller Aufwendungen, zu ersetzen, welche dieser aufgrund schuldhafter Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen entstehen.

6.4 Der Nutzer stellt FUNKE MEDIEN ausdrücklich auch von allen Ansprüchen Dritter und den Kosten der damit verbundenen Rechtsverfolgung frei, die gegen FUNKE MEDIEN aufgrund der vom Nutzer eingestellten Beiträge und deren Inhalten geltend gemacht werden.



§ 7. Nutzungsrechte





7.1 Der Nutzer räumt FUNKE MEDIEN mit Einstellung eines eigenen Beitrages in das Portal das Recht ein, diesen unentgeltlich sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt zu veröffentlichen und/oder veröffentlichen zu lassen, zu verbreiten und/oder verbreiten zu lassen sowie auf sonstige Weise Dritten auf Internetseiten von FUNKE MEDIEN öffentlich zugänglich zu machen. Von der Rechteeinräumung umfasst ist die Möglichkeit Beiträge zum Abruf durch Dritte zur Verfügung zu stellen und Beiträge zu archivieren. Ebenfalls räumt der Nutzer FUNKE MEDIEN das Recht ein, Beiträge in anderen Medien der FUNKE MEDIENGRUPPE, im Print-, Hörfunk- oder TV-Bereich sowie durch alle anderen Nutzungsarten zu verwenden und/oder zu veröffentlichen bzw. verwenden und/oder veröffentlichen zu lassen.

7.2 Eine wie auch immer geartete Vergütung für die Einräumung der Nutzungsrechte und die Verwendung der Beiträge und Inhalte durch FUNKE MEDIEN, insbesondere nach § 32ff. UrhG, ist ausgeschlossen, soweit nicht anderweitig vereinbart.

7.3 Mit Einstellung seiner Beiträge sichert der Nutzer zu, dass er über die eingeräumten Rechte verfügen kann und dass über diese Rechte nicht bereits anderweitig in einer Art verfügt wurde, welche die vorstehenden Nutzungsrechte von FUNKE MEDIEN beeinträchtigten könnte.



§ 8. Verstoß gegen Nutzungsbedingungen / Rechtsfolgen





8.1 Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen werden von FUNKE MEDIEN sanktioniert. FUNKE MEDIEN behält sich in jedem Fall das Recht vor, Inhalte und Beiträge zu löschen.

8.2 Verletzt der Nutzer ihm obliegende Pflichten nach diesen Nutzungsbedingungen, ist er darüber hinaus zum Ersatz der FUNKE MEDIEN entstandenen Aufwendungen sowie zur Freihaltung und Freistellung der FUNKE MEDIEN von Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen Dritter, die durch den Verstoß verursacht wurden, verpflichtet. Dies gilt auch, wenn der Schaden durch andere verursacht wird, soweit dies dem Nutzer zurechenbar ist.



§ 9. Haftungsbeschränkungen





9.1 FUNKE MEDIEN und ihre Mitarbeiter übernehmen eine Haftung für Schäden, die Autoren, Lesern, Teilnehmern, Interessierten und Nutzern des Portals WR.de entstehen, nur nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. Eine Gewähr für die einwandfreie Funktionalität und Qualität der Seiten übernimmt FUNKE MEDIEN ebensowenig wie für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Geeignetheit der eingestellten Inhalte und/oder Beiträge. Eingestellte Beiträge, Informationen und Meinungen stellen nicht die Meinung von FUNKE MEDIEN dar. Diese macht sich diese Meinungen auch nicht zu Eigen.

9.2 Die von Nutzern eingestellten bzw. zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellten Inhalte unterliegen keiner Kontrolle durch FUNKE MEDIEN. FUNKE MEDIEN übernimmt aus diesem Grund auch keine Verantwortung und Gewähr für diese und sonstige Inhalte oder Aktivitäten von Nutzern. Dies gilt explizit auch für externe Links, auf die im Rahmen von Beiträgen verwiesen wird.

9.3 Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit diese nicht auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von FUNKE MEDIEN bzw. deren gesetzlichen Vertretern, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen zurückzuführen und/oder von diesen zu vertreten sind. Jeglicher Schaden, soweit nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, ist im Übrigen auf das Vorhersehbare beschränkt. Diese Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten nicht bei Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

Die Haftungsausschlüsse beziehungsweise -beschränkungen nach diesem § 9. gelten entsprechend bei Ansprüchen gegenüber mit uns verbundenen sowie unseren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.



§ 10. Sonstige Regelungen





10.1 Der Rechtsweg ist bei Ansprüchen im Rahmen eines Gewinn- oder Tippspiels ausgeschlossen.

10.2 Eine Teilnahme an den Gewinnspielen ist nur Einzelpersonen gestattet. Insbesondere wird die Teilnahme über Sammelanmeldungen ausgeschlossen. Die Teilnahme an den Gewinnspielen beschränkt sich auf die tatsächliche Nutzung unserer Seite, die Abbildung unserer Gewinnspiele auf anderen Seiten ist nur durch eine vorherige, schriftliche Genehmigung von FUNKE MEDIEN gestattet.

10.3 Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme an Gewinnspielen und Verlosungen ausgeschlossen.

10.4 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Essen. Ein etwaiger ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt.

10.5 Sowohl auf diese Nutzungsbedingungen als auch auf das Verhältnis zwischen dem Nutzer und FUNKE MEDIEN findet ausschließlich deutsches Recht, unter Ausschluss des UN Kaufrechts, Anwendung.