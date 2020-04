Zugstrecke zwischen Oberhausen und Emmerich wird gesperrt

Die Zugstrecke zwischen Oberhausen und Emmerich wird teilweise gesperrt, der Bahnhof in Dinslaken wird zehn Tage nicht erreichbar sein mit dem Zug.

Niederrhein. Anfang Mai beginnen umfangreiche Arbeiten an der Niederrhein-Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich. Strecke wird mehrere Tage gesperrt.

Wer mit dem Zug am rechten Niederrhein unterwegs ist, muss sich im Mai auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Aufgrund von Baumaßnahmen wird die Strecke, auf der drei Regionalzuglinien unterwegs sind, zwischenzeitlich komplett gesperrt – zeitweise gibt es eine Teilsperrung.

Das sind die Sperrungen in der Übersicht:

vom 1. Mai bis zum 3. Mai wird die komplette Strecke zwischen Oberhausen und Emmerich für den Zugverkehr gesperrt

für den Zugverkehr gesperrt danach gibt es bis zum 8. Mai eine Teilsperrung zwischen Oberhausen und Wesel

Anschließend wird zum bis 10. Mai die Strecke erneut komplett von Oberhausen nach Emmerich gesperrt

Die Deutsche Bahn bündelt laut Pressemitteilungen ihre Baumaßnahmen auf der Strecke. Für den durchgehenden dreigleisigen Ausbau baut die DB in verschiedenen Teilabschnitten insgesamt sieben Gleisquerungen, verlegt 5,5 Kilometer Kabel und führt rund 120 Bohrungen zur Kampfmittelsondierung durch. Die Arbeiten sollen in den zehn Tagen abgeschlossen sein.

Diese Baumaßnahmen sind demnach geplant:

in Voerde wird ein parallel zur Bahnstrecke verlaufender Kabelkanal mit einer Gesamtlänge von 1.800 Metern gebaut

in Dinslaken werden neue Kabelschächte gezogen und außerdem wird das Geländer mehrerer Eisenbahnüberführungen angepasst

sowohl im Bahnhof Dinslaken als auch im Bahnhof Voerde werden zahlreiche Kabelführungen unterhalb der Gleise gebaut

im Bahnhofsbereich in Dinslaken erfolgen umfangreiche Kampfmittelsondierungen

in Haldern finden Sondierungs- und Gleisarbeiten zwischen dem Bahnübergang „Antonieweg“ und dem Bahnübergang „Schlaghecken“ statt

außerdem muss eine Mineralölleitung im Kreuzungsbereich der Bahnanlagen südlich des Industrieparks in Friedrichsfeld verlegt werden.

zudem führt Straßen.NRW vorbereitende Maßnahmen für die künftige Eisenbahnüberführung der B58n in Wesel aus

Die Fahrplanänderungen im Nahverkehr sollen von den Betreibern der Zuglinien kommuniziert werden (Abellio und National Express). Die Fernverkehrszüge von und nach Amsterdam werden ab Köln über Venlo)umgeleitet und halten ersatzweise in Mönchengladbach. Halte in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem entfallen, die Reisezeit ab Köln verlängert sich damit um gut 30 Minuten.

Abellio: Geänderte Fahrzeiten schon vor den Baumaßnahmen

Auch im April gibt es auf der Strecke bereits kleinere Einschränkungen. Nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen sind die Züge aber wieder in ihrem normalen Takt unterwegs. Doch aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG kommt es in den 5./26. April sowie 26./27. April zu einem Ausfall vereinzelter Fahrten der Linie RE 19 von Abellio auf der Strecke von Oberhausen Hbf bis Emmerich. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet. Betroffen sind folgende Fahrten:

20000 um 0:44 Uhr ab Duisburg Hbf nach Emmerich

20002 um 1:44 Uhr ab Duisburg Hbf nach Wesel

20004 um 3:44 Uhr ab Duisburg Hbf nach Wesel

20001 um 1:43 Uhr ab Wesel nach Oberhausen Hbf

20003 um 3:43 Uhr ab Wesel nach Oberhausen Hbf

20005 um 4:08 Uhr ab Emmerich nach Oberhausen Hbf

Ebenfalls aufgrund von Bauarbeiten kommt es im obengenannten Zeitraum auf dem Abschnitt zwischen Oberhausen-Sterkrade/Dinslaken und Arnhem Centraal sowie zwischen Empel-Rees und Düsseldorf in der Gegenrichtung zu Verspätungen der Fahrten von bis zu 9 Minuten.

Auf geänderte Fahrzeiten müssen sich Bahnreisende bei folgenden Zügen der Linie RE 19 in der Zeit von Montag, 20. April, bis 30. April, einstellen:

20044 üblicherweise um 16:12 Uhr ab Düsseldorf Hbf in Richtung Emmerich – jetzt um 16:00 Uhr ab Düsseldorf Hbf (Ankunft Emmerich ist 17:35 Uhr)

20045 üblicherweise um 5:51 Uhr ab Emmerich in Richtung Düsseldorf Hbf – jetzt um 5:46 Uhr ab Emmerich (Ankunft Düsseldorf Hbf ist 7:08 Uhr).

20049 üblicherweise um 6:51 Uhr ab Emmerich in Richtung Düsseldorf Hbf – jetzt um 6: 46 Uhr ab Emmerich (Ankunft Düsseldorf Hbf ist 8:11 Uhr).

Darüber hinaus entfallen laut Abellio folgende Züge ersatzlos:

20046 um 16:46 Uhr ab Düsseldorf in Richtung Emmerich

20047 um 6:16 Uhr ab Emmerich in Richtung Düsseldorf Hbf

Mehr Informationen gibt es auf der zentralen Infoseite www.mobil.nrw.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 hat sich im Liniennetz am Niederrhein einiges geändert. Hier gibt es die Bahnhöfe in der Übersicht. Mit einem Klick auf den jeweiligen Halt gelangen Sie zu den aktuellen Abfahrtszeiten an den einzelnen Stationen (es öffnet sich ein neues Fenster).

RE 5 – Regionalexpress zwischen Wesel und Koblenz

Der RE 5 verkehrt zwischen Wesel und Koblenz. Seit Juni 2019 gehört diese Linie zum Rhein-Ruhr-Express (RRX) und wird vom britischen Unternehmen National Express betrieben. Die Züge fahren einmal in der Stunde und halten unter anderem in Wesel, Dinslaken, Oberhausen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Koblenz. Zudem fährt einmal am Tag je Fahrtrichtung ein Zug nach/ab Emmerich.

Hier können Sie den kompletten Fahrplan des RE 5 für 2020 als PDF herunterladen:

RE 19/RE 19a – Regionalexpress verbindet Arnheim mit Düsseldorf

Die Strecke des RE 19 hat eine Länge von 123 Kilometer und umfasst 20 Bahnhöfe. Seit April 2017 verbindet die Linie des Betreibers Abellio das Rheinland und den Niederrhein mit der niederländischen Region Gelderland.

Zusätzlich gibt es seit dem VRR-Fahrplanwechsel im Dezember 2020 die neue Linie RE 19a („Der Bocholter“). Die Züge verbinden Bocholt mit Wesel und ersetzen die bisherige Linie RB 32.

Hier können Sie den kompletten Fahrplan des RE 19 für 2020 als PDF herunterladen:

Hier gibt es den Fahrplan für den RE 19a:

Downloads

RE 49 – Regionalexpress verbindet Wesel mit Wuppertal

Der RE 49 verbindet seit Dezember 2020 den rechten Niederrhein mit dem mittleren Ruhrgebiet. Dabei halten die Züge des „Wupper-Lippe-Express“ unter anderem in Wesel, Dinslaken, Oberhausen, Mülheim, Essen, Velbert und Wuppertal.

Hier können Sie den kompletten Fahrplan des RE 49 für 2020 als PDF herunterladen: