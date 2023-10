Zug entgleist bei Rangierfahrt - Verspätungen im Bahnverkehr

Symbolbild. Im Bahnverkehr gab es rund um Wuppertal am Donnerstagabend Probleme.

Wuppertal. Im Bahnverkehr zwischen Hagen und Düsseldorf ist es am Donnerstagabend zu Störungen gekommen. Mehrere Linien waren betroffen.

Bei einer Rangierfahrt auf einem Abstellgleis am Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen ist am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr ein Zug entgleist. Dabei habe es sich um eine Leerfahrt gehandelt, Fahrgäste seien nicht im Zug gewesen, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn (DB) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der Zugführer habe vermutlich ein Haltesignal übersehen, so die Bundespolizei St. Augustin. Die Ermittlungen zur tatsächlichen Ursache dauern weiter an. Die Bundespolizei sei gegen 23 Uhr noch vor Ort gewesen. >> Lesen Sie auch: Züge fallen in NRW Wochenlang aus: Die Alternativen

Bahn-Störung in Wuppertal: Verspätungen noch bis in die Nacht zu Freitag

Wegen des Unfalls wurden zunächst zahlreiche Gleise für die Weiterfahrt gesperrt. Es kam der DB zufolge zu Störungen, darunter zu Verspätungen und Umleitungen von Zügen im Fernverkehr der Linien S7 (Wuppertal-Remscheid-Solingen), der S8 (Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach), des RE4 (Dortmund-Hagen-Düsseldorf-Mönchengladbach-Aachen), des RE13 (Venlo-Hamm) und des RB48 (Bonn-Solingen-Wuppertal) in beide Richtungen.

Zahlreiche Bahnreisende waren von der Störung betroffen. Die Störung sei zwar inzwischen behoben, hieß es gegen 23 Uhr bei der Bahn, aber mit einem leichten Rückstau von Zügen derzeit noch zu rechnen.

(dpa/Red.)

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WR-Home