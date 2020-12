Wuppertal: Drogen-Plantage über mehrere Etagen entdeckt

Die Polizei in Wuppertal hat eine Cannabis-Plantage in einem Mehrfamilienhaus entdeckt. Die Plantage ging über mehrere Etagen.

Einsatzkräfte der Polizei haben in Wuppertal eine größere Drogen-Plantage entdeckt und sechs Tatverdächtige festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei beschlagnahmten nach eigenen Angaben am Samstagmittag mehr als 600, größtenteils mannshohe und erntereife Cannabis-Pflanzen, die sich in einem Mehrfamilienhaus in Wuppertal-Elberfeld befanden.

Cannabis-Plantage über mehrere Etagen

Die Plantage erstreckte sich den Angaben zufolge über vier Stockwerke, in verschiedenen Wohnungen. Sie sei professionell mit Stromleitungen, Lüftungsrohren, Sicherungskästen, Lampen und anderem Zubehör angelegt worden. Zeugenhinweise hätten die Beamten zum Fundort geführt, sagte ein Polizeisprecher.

Die sechs - widerstandslos - festgenommenen Männer sollen zwischen 24 und 32 Jahre alt sein. Die Staatsanwaltschaft werde über ihre Vorführung beim Haftrichter zeitnah entscheiden, hieß es. Angesichts der Drogenmenge drohten ihnen langjährige Haftstrafen. Weitere Angaben könnten derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden. (dpa)