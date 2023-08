WR Premium: Gedruckt und digital auf dem Laufenden bleiben!

Unser Premium-Paket: Bestes aus beiden Welten. Entdecken Sie die WR am Sonntag, die E-Paper Frühausgabe und kostenlose digitale Zeitschriften.

Entdecken Sie die Welt der Nachrichten mit unserem WR Premium-Angebot. Mit diesem Paket bieten wir Ihnen die einzigartige Flexibilität, Ihre Tageszeitung ganz nach Ihren Vorlieben zu genießen. Egal, ob Sie die traditionelle Erfahrung bevorzugen und Ihre Zeitung in Papierform durchblättern möchten oder ob Sie die Freiheit des digitalen Lesens im E-Paper schätzen – wir haben die perfekte Lösung für Sie.

Unser Premium-Paket bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. Starten Sie in den Tag mit einer Tasse Kaffee in der Hand und der gedruckten Zeitung. Die Zeitung der Region hat immer ein offenes Ohr für ihre Bürger. In ihr finden sich die Menschen wieder. Außerdem finden Sie umfangreichen Lokalsport mit Ergebnissen und Tabellen sowie Berichte aus den Vereinen.

Auch im Urlaub: Keine Neuigkeiten aus der Heimat verpassen

Mit dem WR E-Paper verpassen Sie auch im Urlaub keine Neuigkeiten mehr und brauchen nicht auf Ihre Tageszeitung verzichten. Mit dem E-Paper haben Sie eine 1:1-Darstellung der gedruckten WAZ in digitaler Form. Ob am Frühstückstisch oder auf Dienstreise, Sie können überall darauf zugreifen und sind jederzeit über die neuesten Entwicklungen im lokalen Umfeld, in der Region und in der Welt informiert.

Genießen Sie die Bequemlichkeit und Flexibilität des digitalen Lesens. Das E-Paper ist schon am Vorabend vor 20:00 Uhr verfügbar und wird fortlaufend aktualisiert, auch wenn die Printausgabe schon gedruckt ist. So sind Sie als Leserin und Leser mit dem E-Paper noch aktueller informiert.

Noch mehr digitalen Lesespaß am Wochenende verspricht Ihre WR AM SONNTAG. Als Premium-Abonnent lesen Sie hier im E-Paper zusätzliche Reportagen, Serien und Hintergrundberichte. Der Sonntag ist für die meisten ein arbeitsfreier Tag. Bleibt während der Woche womöglich nur Zeit für eine Übersicht über die wichtigsten Nachrichten und Berichte, so bietet der Sonntag Zeit für eine ausführliche – und „ausgeruhte“ – Lektüre. Die 32-seitige digitale Sonntagszeitung ist genau dafür gemacht!

Mit WR PLUS ist ein weiteres digitales Produkt kostenlos im Premium-Abonnement enthalten. Mit WR PLUS sind Sie rund um die Uhr informiert und haben Zugriff auf alle exklusiven PLUS-Artikel auf WR.de. Hier finden Sie besondere Geschichten aus Ihrer Region, bewegende Interviews, Reportagen und Analysen. Auf sogenannten Themenseite werden die Serien Ihrer Tageszeitung gebündelt und Berichte mit wichtigen Tipps für den Alltag aus den Bereichen Gesundheit, Technik, Wohnen, Finanzen, Familie und Ernährung praktisch zusammengefasst.

Sie sind noch kein Abonnent und möchten das E-Paper beziehen?

Dann bitte über diese Seite gehen

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WR-Home