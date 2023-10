Warum ein Onkel einfach keine Manieren braucht

Essen. Unser Autor wurde am Essenstisch zum Tier. Neben seiner Nichte kann er sich das schließlich erlauben.

Das Schöne an der Onkel-Rolle ist, dass man in ihr keinerlei Verantwortung für die Manieren der Nichte trägt. Als mich die Tochter meines Bruders nämlich hochoffiziell zum abendlichen Verspeisen der selbstgemachten Veggie-Dönerrollen einlud (ein Klecker-Gericht, das ohnehin schon dazu einlädt, sich wie eine Sau zu benehmen), da brachten uns die übriggebliebenen Salat-Blätter auf die ultimative Antithese zum „Mit Essen spielt man nicht“-Appell. Und das Schöne: Mein Bruder, der ja eigentlich die väterliche Verantwortung für die Manieren trug, konnte dem Spaß nicht fernbleiben und machte direkt mit. Um welches Spiel es dabei ging? Nun, es galt besonders authentisch darzustellen, wie verschiedene Tiere die Blätter der Romanaherzen vertilgen würden.

Also nagte ich am Grünzeug wie ein Hund auf dem Knochen, stürzte mich darauf wie ein Geier aufs Aas oder schnappte nach dem Salat wie ein Frosch nach der Fliege. Meine Nichte beließ es selbstverständlich nicht nur dabei, das Mundwerk tiergetreu einzusetzen, sondern hoppelte gleichzeitig auch noch mit vollem Körpereinsatz über den Boden wie ein Hamster oder ein Hase, der sich genüsslich am Feld eines Landwirtes bedient. Ihr Vater dagegen grapschte nach den Herzen wie ein aufgeregter Schimpanse – oder eine flinke Raubkatze. Bekloppten-Schauspiel? Wertvolles Bildungsprogramm!

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Kolumnist Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 von seinem Leben als zweifacher Vater und Ehemann. <p/> Foto: Catharina Maria Buchholz / Funke Grafik NRW

Seine Frau bzw. meine Schwägerin hätte sich sicherlich auch noch zu gerne eingebracht, aber hatte leider gerade ihren wenige Wochen alten Sohn mit der Babyflasche auf dem Arm. Dementsprechend war es sicher nicht ihre Abneigung gegenüber dem Schauspiel zweier lächerlicher erwachsener Männer; es muss viel mehr der Neid gewesen sein, der sie veranlasste, so etwas zu sagen wie: „Hier kann man’s ja machen, nicht wahr Onkel?" Ich bekenne mich schuldig! Aber wehe, meine Kinder krümeln zu Hause wieder zu sehr mit dem Croissant oder schlabbern beim Löffeln der Suppe. Ich werde zum Tier!

