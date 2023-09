Vereinsmitgliedschaft der Kinder: Wie lange halte ich durch?

Kinder spielen auf einem Sportplatz Fußball. Unser Familienbande-Autor hat für seinen Sohn alle Sportvereine gekündigt. Warum? Das erzählt er in seiner Kolumne. (Symbolfoto)

Essen. Den passenden Verein für das eigene Kind zu finden, ist schwierig. Warum unser Autor jetzt erst mal alle Mitgliedschaften beendet hat.

Die Dauer von Vereinsmitgliedschaften gehört zu den zentralen Streitfragen des elterlichen Gewissens: Wie lange bleibe ich hartnäckig – und wann befreie ich das Kind aus der Trainingsroutine? Bei uns ging es als erstes los mit Fußball. Aber statt dem Ball hinterherzujagen, philosophierte unser Sohn über den Kirchturm am Horizont. Ein bisschen erleichterte mich der fehlende Instinkt. Ich beneide sie nicht, die Eltern, die sich an grausigsten Herbstwochenenden, durchaus in den Morgenstunden, 90 Minuten lang Jubelgeschrei aus der von Schlafmangel gelähmten Verfassung herausdrücken müssen.

Als nächstes wurde es der Kampfsportverein, Stil: Muay Thai. Es war gut am Anfang, die Trainerin war eine solche Frohnatur. Dann kam Corona. Und der Trainerwechsel. Es wurde härter, lauter, militärischer. Mein Sohn wollte nicht mehr. Weiter ging es mit Tennis. Warum wurde das noch mal nichts? Ich glaube, es fanden sich nicht genug Kinder, um die Trainingshalle in den kalten Monaten für einen erschwinglichen Preis zu buchen.

Familienbande: Vereine im Offenen Ganztag? Wie schön wäre das!

Familienbande Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Als wieder Sommer war, hatte man den Sport aus den Augen verloren. Also wieder kämpfen, dieses Mal Taekwondo & Kickboxen, bei einem Verein mit super Leuten, in einer Halle direkt um die Ecke. Perfekt! Oder? Devin weigerte sich so hartnäckig, dass es irgendwann nur eine Qual war, ihn dahinzuschleppen.

Und jetzt? Ist nix mehr. Meine Frau sagt: Lass ihn mal, den Jungen. Und sie hat recht. Von 8 bis 16 Uhr in der Schule, dann noch zum Verein: Das ist hart. Wäre es da nicht schön, die Vereine würden an die Schulen kommen, im Offenen Ganztag? Das würde nicht nur die Vollzeit arbeitenden Eltern entlasten, die ein Hobby für ihr Kind suchen. Es wäre gut für die Chancengerechtigkeit. Denn natürlich sind es nicht die Mindestlohn-Haushalte ohne motorisiertes Gefährt, die ihre Kinder zu den Sporthallen chauffieren. Deren Kinder würden dann auch eine Chance bekommen, Dinge auszuprobieren. Um zu allem am Ende doch Nein zu sagen können.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende