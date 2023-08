Ungemütlich! Diese Sommerferien verdienen ihren Namen nicht

Essen. Die Sommerferien mit seinen Kindern hatte sich unser Autor anders vorgestellt. Der Dauerregen macht viele Pläne zunichte. Was unternimmt man da?

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Wieder waren die Regentropfen, die gegen das Dachfenster klopften, der erste Ton am Tage. Dabei würde ich so gerne von Sonnenstrahlen geweckt werden in diesen Herbst-, ääääh, Sommerferien. Während der halbe Kontinent in Flammen steht, mag das ignorant klingen, aber für unseren Mikrokosmos kann man nur konstatieren: Was für ein sch…. Sommer!

Was macht man da die ganze Zeit mit den Kindern? Ja klar: unzählige Runden Karten spielen, Kuchen backen, Filme gucken. Aber wir wollten doch schwimmen gehen, Ausflüge machen, Eis schlecken. Auch die dreijährige Cousine meiner Kinder ist erschüttert davon, dass sie wieder Pullis statt Sommerkleider tragen muss. „Och, aber ich bin doch ein echter Sonnenkäfer!“, kommentierte sie die üblen Wetterprognosen mit gesenktem Kopf.

Nun erzählen Sie mir nicht, es gäbe kein falsches Wetter, nur falsche Anziehsachen. Wir sind ja sogar auf Spielplätzen gewesen – als einzige Menschen weit und breit übrigens. Die anderen verkriechen sich also noch mehr, was wirklich kein Wunder ist. Ich wette, zumindest in den Indoorspielplätzen ist es rappelvoll. Aber in diese migränefördernden Käsefußstätten des Schreckens kriegen mich keine zehn Pferde. Dann lieber zehn weitere Runden Skip-Bo am Wohnzimmertisch.

Schlechtes Wetter ist ungesund für den Medienkonsum

Aber auch davon hat meine Tochter so langsam die Nase voll. „Ich weiß nicht, was ich spielen möchte. Ich habe auf alles keinen Bock“, sagt sie gerade neben mir, während ich diese Zeilen eintippe, mit einem Blick, der verdächtig nach Vitamin-D-Mangel aussieht. Und ihr großer Bruder? Der hat sich in diesem Trott viel zu lange versteckt mit seinem Handy beschäftigt, wie die elterliche Kontrolle zeigte. Dieses Usselwetter ist gefährlich für gesunden Medienkonsum.

Ein bisschen die Stimmung hebt das Keyboard, das Melia als verfrühtes Einschulungsgeschenk von Oma und Opa bekommen hat. Es erklingt morgens direkt nach dem prasselnden Regen. Ich wette, Bill Withers’ „Aint’ No Sunshine“ ist gar nicht so schwer zu lernen.

