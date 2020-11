Tops: Kino, Kung-Fu, Kreide – und das Schicksal der Singles

Lassen Sie sich doch einfach mal verzaubern dank starken Themen mit Stil: die Sonntagsausgabe, das E-Paper Ihrer Zeitung, wieder als Wundertüte!

Im Angesicht des Todes – die Corona-Pandemie bringt die Lichtspielhäuser in NRW in arge Bedrängnis. Keine Zuschauer, wenig neue Filme und dann noch die starke Konkurrenz der Streamingdienste. Hat das klassische Kino noch Zukunft?

Maurice Fuchs aus Essen-Frillendorf ist 13, seit Jahren im Showgeschäft und kennt sie alle: von Jason Derulo bis Helene Fischer. Der Siebtklässler hat seine eigene Homepage , seine eigenen Fanartikel, ist dreifacher Weltmeister im Shaolin-Kung-Fu – und gewinnt jetzt auch noch die Zaubershow der Ehrlich Brothers . Ein Porträt!

Er kennt sie alle und alle kennen ihn: Kinderstar Maurice Fuchs (13) aus Essen mit Pietro Lombardi Foto: Privat

Sexuelle Belästigung ankreiden

Belästigung #ankreiden – zwei Instagram-Aktivistinnen von Catcalls of Dortmund schreiben die sexualisierten Sprüche an jenen Orten auf, an denen Frauen belästigt wurden. Die Beiden sprachen jetzt mit der Sonntagszeitung .

Kölsch-Düsseldorfer Freundschaft. Mitten auf dem rheinischen Bieräquator brauen zwei Freunde in einer kleinen Biermanufaktur das erste Friedensangebot nach deutschem R(h)einheitsgebot. Költ heißt der Mix aus Kölsch und Alt , wir haben für die Serie „Ich mach mein Ding“ probiert.

Wie Rod Stewart das Sexleben eines Ehepaares zerstörte... Dass Rod Stewart mal Ärger bekommt, weil er die Harmonie eines Paares stört, kann man sich schon vorstellen. Kommt bei den besten Rockstars vor. Dass das aber an einem Fußball liegt, überrascht dann doch. Genau vor 30 Jahren wurde der Sänger verklagt!

Was die Ägypter alles schon wussten: Die Zwiebel steht neben dem Knoblauch und der Zitrone auf der Top Liste der Natur-Apotheke im Kampf gegen Grippe und Erkältung. Das lehrt unsere Gesundheitsseite. Und der große Persönlichkeitstest fragt: Sind Sie ein Shopping-Freak? Wie gut gehen Sie mit Ihrem Geld um…

Kölln wird 200 Jahre alt und trotzt Corona: Der Haferflocken -Spezialist aus Elmshorn profitiert vom Homeoffice der Kunden. Wie der Geschäftsführer die Pandemie erlebt – auf unserer Wirtschaftsseite.

Alleine in der Pandemie – Singles haben keine Lobby: Rund jeder Fünfte in Deutschland lebt allein. Für diese Menschen haben Kontaktbeschränkungen im Zuge der Corona-Maßnahmen eine ganz andere Bedeutung als für Familien.

Wenn das Licht plötzlich aus ist: Längere Stromausfälle sind in Deutschland zwar sehr selten, aber nicht völlig ausgeschlossen. Mit etwas Vorbereitung kann man gut für diesen Ernstfall gerüstet sein.

30 Jahre „Kevin – Allein zu Haus“: Von der Familie vergessen, übersteht ein Knirps allein zu Haus wacker einige Widrigkeiten. Die Familienkomödie „Kevin – Allein zu Haus“ gehört zu den erfolgreichsten Filmen überhaupt – und wird nun 30.

Vor 30 Jahren: Wie Rod Stewart mit einem Fußball das Sexleben eines Ehepaares zerstörte... Foto: Britta Pedersen / dpa

Ludovico Einaudi gilt als der heimliche Nachfolger von Starkomponist Ennio Morricone. In Deutschland erreichte sein Soundtrack zum Film „Ziemlich beste Freunde“ (2011) Kultstatus. Ein Gespräch zum 65. Geburtstag.

Können Sie denken wie ein Designer? Design Thinking soll kreatives und innovatives Denken aus jedem hervorbringen - und damit Innovation in jedem Geschäftsfeld voranzutreiben. Doch für wen ist die Methode überhaupt geeignet?

Iguazú vs. Viktoriafälle: Welcher gigantische Wasserfall ist der schönste der Welt? Ins Rennen um den ersten Platz gehen die Victoriafälle in Afrika und Iguazú in Südamerika. Ein (subjektiver) Vergleich.

Wie hoch ist Mount Everest wirklich? Nepals Landesvermessungsbehörde beauftragte ein Team damit, den höchsten Berg der Erde zu erklimmen – und zu vermessen… Frage für Reinhold Messner.

Der Lockdown light macht auch vor den Kleinsten nicht Halt! Unsere Kinderseite „Checky“ fragt deshalb: Wie macht ihr es euch Zuhause gemütlich? Und erklärt außerdem, was am Himmel so alles leuchtet – das sind nämlich nicht nur Sonne, Mond und Sterne…

Und im Sport alles zum Länderspiel in der Nations League gegen die Ukraine. Nach dem Testen kommen nun wieder die Besten! Doch wird die DFB-Elf von Jogi Löw in der Leipziger Red-Bull-Arena verloren gegangene Sympathie bei den Fans zurückerobern können?

