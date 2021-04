Themen: Happy Hühner, Bio-Porsche, Sterneküche, Cholesterin

Frohe Ostern wünscht Ihre digitale Sonntagszeitung – mit leckeren Themen vom perfekten Ei bis Sterneküche, plus: Geld, Politik, Reisen, Fußball.

Henne oder Ei? Egal, wer zuerst da war – Eier kommen zu Ostern fast überall auf den Tisch. Wir haben einen Hühnerhof in Mülheim an der Ruhr besucht, auf dem die glücklichen Hennen schon um zehn Uhr Feierabend haben.

Sterneregen über Dortmund: Wie ein Oscar für Köche wirkt ein Stern vom Guide Michelin. Die Ruhrgebietsstadt sahnte dieses Jahr besonders ab. Uns verraten die gekrönten Küchenchefs ihr Leibgericht, was sie als Kind nicht mochten, was nie im Kühlschrank fehlen darf, was das wichtigste Werkzeug ist und was auf den Tisch kommt, wenn’s mal schnell gehen muss – exklusiv in der digitalen Sonntagszeitung.

Wieso ausgerechnet Gibraltar uns zeigt, wie man Corona in den Griff bekommt

Ausgezeichnete Bauten! Die Architektenkammer NRW zeichnet die 30 besten Bauwerke in unserem Land aus. Wir stellen vorbildliche Häuser in unserer Region vor.

Die Dachbox aus Flachs? Nils Freyberg suchte nach einer Lösung, um seinen Porsche familientauglich zu machen. Daraus entstand das Start-up Cropfiber. Die Dortmunder wollen in verschiedenen Produkten Kunststoffe durch Naturfasern ersetzen. Wir haben uns die „Biokiste“ angeschaut.

„Ich lebe im Jetzt“ – zum 80. Geburtstag von Helme Heine: Der Kinderbuchautor und -Illustrator arbeitet seit 30 Jahren in Neuseeland. Maren Schürmann hat mit ihm über das besondere Licht und wahre Freunde gesprochen.

„Der Schneider“ heißt das neue Sternelokal in Dortmund – und das ist Phillip Schneider. Foto: Privat

So sparen Sie für die Ausbildung der Enkel: Studium und Lehre kosten ihren Preis. Klassische Anlagemodelle werden wegen Negativzinsen kaum angeboten. Was lohnt sich noch?

„Ich habe keine Leichen im Keller“: Die vielseitige Schauspielerin Suzanne von Borsody (von Kultfilmen wie „Lola rennt“ bis zu „Hanni und Nanni“, von Fernsehklassikern wie „Jahrestage“ bis zu „Schimanski“) ist jetzt in der Kultserie „Der Alte“ zu sehen – es hat ihr riesigen Spaß gemacht.

Die „Operation Freiheit“, wie die Impfkampagne in der britischen Exklave Gibraltar getauft wurde, feiert einen großen Erfolg: Mehr als 80 Prozent der knapp 35.000 Bewohner des „Affenfelsens“, der an der Südspitze Spaniens liegt, sind inzwischen gegen Covid-19 geimpft. Damit ist Gibraltar weltweit Vorreiter. Die britische Kronkolonie wird somit zum ersten Territorium auf dem europäischen Kontinent, in dem das erreicht wurde, was die Virologen „Herdenimmunität“ nennen – die Immunisierung der großen Mehrheit der Bevölkerung.

Japan sorgt sich um Zukunft des Kaiserhauses – eine Frau als Tenno? Das Land der aufgehenden Sonne leidet unter Geburtenrückgang. Auch der Hof erlebt das. Mit nur einem Prinzen in der jüngsten Generation der Kaiser-Familie droht die Erbmonarchie auszusterben. Denn nur Männer dürfen auf den Thron. Nun wird debattiert - dabei war man einer Lösung schon nahe.

Die Make-up-Probleme der Eisernen Dame: Der Pariser Eiffelturm, der wegen der Corona-Epidemie derzeit keine Besucher empfangen kann, leidet an einer akuten, durch die Entfernung alter Farbschichten verursachten Bleivergiftung.

Wilde Natur und imposante Meerestiere! Aus unserer Rubrik „Reiseträume“: Der Pazifik ist im Norden der USA das ganze Jahr über rau und kühl. Ein Roadtrip entlang der fast 600 Kilometer langen Küste von Oregon.

Keine Experimente beim Kanzler-Wagen: Man nannte ihn „Adenauer-Mercedes“, weil der erste Regierungschef der noch jungen Bundesrepublik in nichts anderem als einem Mercedes-Benz 300 kutschiert werden wollte. Das Gefährt feierte vor 70 Jahren seine Premiere.

Der Schlüssel zum umweltfreundlichen Eigenheim: Wände aus Holz statt aus Beton, eine Dämmung aus Hanf oder Kork - klimagerechtes Bauen kann sich rechnen. Zum Teil fördert auch die Bundesregierung solche Maßnahmen.

Den Nutzer im Hinterkopf: UX-Designer gestalten Anwendungen so, dass sie bedienungsfreundlich sind. Dabei spielt auch die Ethik eine große Rolle. Unser Karriere-Tipp am Sonntag!

Paris im Frühling, wenn nur der Eiffelturm nicht an einer akuten Bleivergiftung leiden würde… Foto: Gao Jing / dpa

Vorsicht: Cholesterin! Die meisten Fette, die wir essen, wandelt die Leber in Cholesterin um. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz, die lebenswichtig für den Menschen ist, da sie viele wichtige Aufgaben im gesamten Organismus erfüllt. Dazu auf unserer Gesundheitsseite: das große Quiz! Große Entdeckungen in der Medizin und wer dahintersteht: Einige Namen kennen Sie bestimmt noch aus der Schule. Reicht aber Ihr Wissen, um alle Fragen richtig zu beantworten? Und quasi als Bonuslevel erklärt die Kinderseite „Checky“, was genau eigentlich das Rückenmark ist.

Wovon träumt der Oktopus? Forscher filmen die Krakengattung beim Schlafen und stellen fest: Die verschiedenen Phasen der Ruhezeit ähneln denen des Menschen.

Plus sieben Seiten Sport aktuell mit dem 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga, u.a. mit dem Spiel ums Geld, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt – wer macht Punkte gut für die Teilnahme an der Champions League? Und dem Top-Titelkick RB Leipzig gegen Bayern München!

