Tanz der Sinne: Texel, Schimmi, Aktientipps und mehr Themen

Ein ernstes Thema als Aufmacher: die verhinderte Verkehrswende – und viele bunte leichte mehr am Sonntag im E-Paper. Doch lesen Sie selbst!

Darf ich bitten? Let’s Dance! Tanzen wirkt sich positiv auf die psychophysische Gesundheit aus… Als Kind waren wir ständig in Bewegung, als Jugendlicher verbrachten wir viel Zeit auf der Tanzfläche, als Erwachsener lassen wir nach – bis es ganz selten zu einem Tänzchen kommt. Dazu gibt es ein popkulturelles Wissens-Quiz vom Moonwalk bis zum Saturday Night Fever.

Die Verkehrswende-Lüge. NRW ist unangefochtene Spitze: Nirgends in Deutschland gibt es so viele private Pkw pro 100 Einwohner wie in Dortmund und Essen – warum tun wir uns mit alternativer Mobilität so schwer? Unser neues Titelthema in der digitalen Sonntagsausgabe, dem E-Paper Ihrer Zeitung.

Die ewige Pottsau. Vor 40 Jahren wurde der erste Schimanski ausgestrahlt. Fabienne Piepiora auf Spurensuche in Duisburg-Ruhrort: Tatort und Kultort. Instagram-Hype.

Jäger des verstaubten Schatzes. Besuch mit Selbstversuch beim RTL-„Superhändler“ Markus Siepmann aus Essen. Der TV-Trödler sagt: „Die Sendung hat mich in der über Wasser gehalten.“

Schrott sei Dank! Inmitten von Autowracks und Reifen kam Adrian Goosses und Michael Widmann die Idee für ein Uni-Projekt. Daraus entstand die Firma „Airpaq“, die aus ausrangierten Airbags und alten Gurtschlössern Rucksäcke herstellt. Für unsere Gründer-Serie „Ich mach mein Ding!“

Die Mammut-Aufgabe: Wolfgang Van Halen (30) ist der Sohn der verstorbenen Gitarrenikone Eddie Van Halen („Jump“). Gerade ist sein erstes Album „Mammoth“ erschienen. Ein Gespräch über erste Schritte in sehr großen Fußstapfen.

„Es ist noch nicht zu spät für Aktienkäufe“: Trotz der zuletzt kräftigen Kursanstiege sehen Experten noch Potenzial. Bei den Nebenkosten ergeben sich große Sparmöglichkeiten.

Markus Siepman kommt aus dem Ruhrpott. Hier hat das Essener Urgestein drei bekannte Trödel- und Antiquitätenhallen. Eine Visite. Foto: rtl

Zweitreichster Mann der Erde und Visionär: Tech-Milliardär Elon Musk wird 50. Kaum jemand prägt heute so viele Wirtschaftsbereiche wie der Exzentriker, Raumfahrt-Visionär und Tesla-Chef aus Südafrika.

Kulturkampf gegen den liberalen Westen! EU-Streit um Regenbogenfahnen und LGBTI: Viktor Orban und die polnische PiS setzen auf eine offen antiliberale Politik und eine Vertiefung der Ost-West-Spaltung in Europa.

Unterwegs auf Texel: Per Fahrrad lässt sich die Insel vor der niederländischen Küste bestens erschließen – vom Hafen in Oudeschild bis zum Leuchtturm an der Nordspitze.

Der Tiger in der Höhle der Löwen: Es war ein Preisbrecher namens Pony, der die Deutschen vor 30 Jahren für Autos „Made in Korea“ sensibilisierte. Billige Technik in adrettem Giugiaro-Design: Diese Formel genügte Hyundai zunächst für Überraschungserfolge. Der Aufstieg zum viertgrößten Importeur gelang den Koreanern aber erst durch in Deutschland entwickelte Autos.

Optionen für Jugendliche ohne Lehrstelle: Nicht alle Schulabgänger haben aktuell schon einen Ausbildungsbetrieb gefunden. Doch es gibt noch Möglichkeiten – und Alternativen.

Sonnenenergie vom Balkon: Jetzt können sogar Mieter mit einer eigenen Solaranlage ihre Stromkosten senken.

Gefährliche Brocken aus dem All: Einschläge von Asteroiden können Tod und Verwüstung bringen. Längst scannen Experten den Himmel. Ein Beschuss ist geplant.

Unser großes EM-Extra: Wo die Namen unserer Kicker herkommen? Ob Müller, Can oder Klostermann – anhand der aktuellen Fußball-Nationalspieler erkennt man schnell: Nachnamen sind mehr als Trikotbeflockungen. Sie enthalten Informationen, die für die Familienforschung spannende Details zur eigenen Herkunft offenbaren. Eine Genealogie.

Sieben Seiten Sport aktuell: Mit den ersten Achtelfinals der Fußball-Europameisterschaft, einem Stimmungsbild der deutschen Nationalelf vor dem Evergreen in und gegen England, sowie zwei weiteren Klassikern: Wimbledon und Tour de France.

