Städtenamen zum Buchstabieren: E wie Essen und K wie Köln

Essen. Der DIN e.V. schlägt vor, nach Städtenamen zu buchstabieren. E wie Essen könnte Standard werden, X wie Xanten, D wie Düsseldorf, I wie Iserlohn.

„Essen“ statt „Emil“ und „Xanten“ statt „Xanthippe“? Geht es nach einem Vorschlag des Deutschen Instituts für Normung, könnte das Buchstabieren mit Städtenamen in Wirtschaft und Verwaltung bald neuer Standard in Deutschland werden. Das DIN-Institut hat seinen Entwurf einer Überarbeitung der in Norm DIN 5009 festgeschriebenen Buchstabiertafel neulich veröffentlicht und um Kommentare gebeten.

Städtenamen zum Buchstabieren: Sieben Städte in NRW

Freude herrscht in Unna: „Wir sind überrascht, aber es ist doch schön, dass man an Unna gedacht hat“, sagte Stadtsprecher Oliver Böer der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Buchstabiertafel? Was war das noch mal? Sie scheint heute ein wenig aus der Mode gekommen zu sein – und soll bei Telefongesprächen, im Post- und Funkverkehr, aber auch beim Fliegen und in kaufmännischen Angelegenheiten helfen, klar und eindeutig zu buchstabieren, was besonders bei Namen wichtig sein kann. Wenn bei einer Polizeikontrolle der Beamte ins Funkgerät spricht: „Martha, Anton, Ida, Emil, Richard“, dann darf man sich schon Sorgen machen, zumindest wenn man Maier heißt.

Sah ganz schön als aus: Die Buchstabiertafel DIN 5009, mit den gebräuchlichen, von der Norm abweichenden „Siegfried“ und „Zeppelin“… Im Bild: Cäsar, Nordpol, Otto und Wilhelm (II.). Foto: Foto: Peter Horree/Alamy; Montage: Marcello Mazza

Wie so vieles in Deutschland ist auch die Buchstabiertafel genormt vom Deutschen Institut für Normung (DIN) e.V., das die Normalbürger vermutlich hauptsächlich in Zusammenhang mit A4 kennen, wenn der Bürodrucker mal wieder nach neuem Papier schreit. Die Norm für „Diktierregeln“ und damit auch für die Buchstabiertafel lautet DIN 5009. Die letzte Überarbeitung fand 1996 statt, immerhin schon 25 Jahre her – und damals sind einige Dinge durchgegangen, weshalb nun der neue Entwurf vorgestellt wurde - freilich bisher nur ein Vorschlag.

Freude Düsseldorf bis Iserlohn, von Wuppertal bis Xanten

Der Entwurf sieht vor, dass die meisten der 32 Buchstaben und Buchstabengruppen künftig nach Städten benannt werden. Allein sieben Städte liegen dabei in Nordrhein-Westfalen: D wie Düsseldorf (bislang: Dora), E wie Essen (bislang: Emil), I wie Iserlohn (bislang: Ida), K wie Köln (bislang: Kaufmann), W wie Wuppertal (bislang: Wilhelm) und X wie Xanten (bislang: Xanthippe) - man darf mutmaßen, dass in einigen Rathäusern zwischen Sauerland und Niederrhein deshalb schon einige Sektkorken geknallt haben.

I wie Ida - ein Bild aus "Michel aus Lönneberga". Der Vorname Ida wird in der neuen Buchstabiertafel vielleicht durch Iserlohn ersetzt. Foto: Imago

Ein Kritikpunkt ist an der alten Buchstabiertafel war offensichtlich: Die Macher hatten von Gleichberechtigung, Proporz und Quote nicht viel gehört. Wir zählen kurz durch: „B – wie Berta, D – wie Dora, I – wie Ida, M – wie Martha, P – wie Paula und X – wie Xanthippe…“ Aber selbst, wenn man Xanthippe als Vornamen ansähe und nicht als sagenhafte Frau des Sokrates und Inbegriff des „ zänkischen ,Weibes’“ (Wikipedia), wären von den Positionen der Tafel nur sechs weiblich. Ein glatter Fall für alle Gleichstellungsbeauftragten.

Viel zu wenige Frauennamen

„Der Ausschuss, der über die Änderungen berät, hat festgestellt, dass die Buchstabiertafel 16 und nur sechs Frauennamen enthält und zeitgemäße Namen zumeist fehlen. Auch deshalb wurde die Entscheidung getroffen, eine neue Buchstabiertafel vorzuschlagen“, sagt Julian Pinnig vom DIN e.V.

Die aktuelle Überarbeitung wurde allerdings aus einem anderen Grund angestoßen. Denn einige der Wörter stammen nicht aus dem Jahr 1903, als erstmals Vornamen zum Buchstabieren verwendet wurden, sondern sie wurden von den Nazis so festgelegt, mit durchaus nationalistischem und antisemitischem Hintergrund: Daniel, Samuel und Zacharias wurden gestrichen, weil es jüdische Vornamen waren, die nun durch Dora, Siegfried und Zeppelin ersetzt wurden. „Es gibt ganz viele Bereiche, die von den Nazis vergiftet wurden. Sie werden zu Traditionen, über die niemand mehr nachdenkt“, so Michael Blume, Beauftragter für Antisemitismus im Staatsministerium BadenWürttemberg, der die Änderung anregte. Insbesondere weil die Nazis einst Nathan durch Nordpol ersetzten, was man ohne Hintergrundwissen wohl recht harmlos finden wird. Aber: Der Nordpol sei der Ort, „von dem nach der alternativen Geschichtsschreibung der Nazis die Arier herkommen.“ Folglich soll nun auch der Pol schmelzen…

Städtenamen kommen nicht so leicht aus der Mode

Die aktuelle Überarbeitung sollte wesentlich längeren Bestand haben als alle Vorgänger, denn: „Das Schöne daran ist, dass Städtenamen nicht so leicht aus der Mode kommen“, freut sich Pinnig.

Doch bevor man sich jetzt bei der Polizei, der Feuerwehr oder in den Stadtverwaltungen schon mal vorsorglich mit Städteverzeichnissen eindeckt, gilt es erstmal, tief durchzuatmen. Denn die neue Buchstabiertafel ist, wie die ganze DIN 5009, für den Bereich Büro und Verwaltung konzipiert. Und sie ist lediglich ein Angebot. Grundsätzlich gilt: In Deutschland kann auch in Zukunft jeder so buchstabieren, wie er möchte – Hauptsache richtig.

