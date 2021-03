Essen. Das bietet Ihnen die digitale Sonntagszeitung am 28. März: Jede Menge Krimi, eine Prise Sex, ganz viel Blubb und ein breites Sportangebot.

Im Fadenkreuz der Geheimdienste: Vom Staatsdiener zum Staatsfeind. Ein junger Rheinländer sitzt neun Monate in amerikanischen Provinzgefängnissen ein. US-Ermittler fürchten, er sei Terrorist. Doch er ist unschuldig. Ein Jahrzehnt nach dem Drama erzählt der Deutschiraner Maziar Golchehr seine Geschichte und wirft dem deutschen Staat fehlende Hilfe vor. Wir haben exklusiv mit Golchehr gesprochen.

Sind unsere Talsperren bereit für den Klimawandel?

Sind unsere Talsperren fit für den Klimawandel? Der Erderwärmung sorgt im Sauerland für weniger Regen. Die Folgen reichen bis ins Ruhrgebiet: Das Trinkwasser für 4,6 Millionen Menschen kommt von dort, herangeführt von der Ruhr. Der Ruhrverband hofft auf Erleichterungen - per Gesetz.

Verona und der Blubb: Verona Feldbusch steht in Reken bei Münster in einem Spinatfeld. Die Moderatorin machte Werbung für einen Tiefkühlkosthersteller. Foto: Horst Ossinger / picture-alliance/ dpa

Der mit dem Blubb: 60 Jahre Tiefkühl-Spinat aus unserer Region. Eine Geschichte über Verona Feldbusch und die Bauern, die unseren Spinat anbauen.

Cocktails aus dem Krankenwagen: Andreas Beuscher betreibt die „Cocktail-Ambulanz“. Der Rheinberger ist dabei mit ausrangierten Rettungsfahrzeugen unterwegs. Das Barkeeper-Wissen hat er sich durch einen von der Bundeswehr finanzierten Kurs angeeignet. Wir haben probiert.

Ein intimes Video und seine Geschichte

Ein delikates Video und seine Geschichte: Die Geschichte des gestohlenen Filmchens von Pamela Anderson und Tommy Lee liest sich wie ein Krimi über nackte Haut, Waffen, die Mafia und Unmengen von Dollars. Das erste „Celebrity Sex Tape“ kam vor 25 Jahren an die Öffentlichkeit.

„Mein Leben war kein Selbstläufer“: Wolfgang Niedecken feiert seinen 70. Geburtstag. Im Interview spricht der Ur-Kölner über Corona, das Opa sein, seinen Schlaganfall und Dieter Bohlen.

Der letzte Mord der RAF - vor 30 Jahren

Dazu: Der Mord an Treuhand-Chef Detlev Karsten Rohwedder durch die RAF jährt sich zum 30. Mal. Das Verbrechen, der letzte Mordanschlag der RAF überhaupt, reicht tief in unsere Region. Er war zehn Jahre lang Hoesch-Chef in Dortmund, wo er den Konzern sanierte, wohnte in Düsseldorf- Oberkassel, wo er auch umgebracht wurde, war noch am Tatabend von Freunden aus Essen zurückgekommen.

Dazu, wie immer: Ganz viel Sport, aktuelle Nachrichten aus unserer Region, Politik, Wirtschaft und der Welt der Promis.

