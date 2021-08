Sonntagsthemen: Queen, der King und das komische Königreich

Essen. Reichsbürger im Sauerland, Elvis in Bochum, Möbel aus Pappe, Gold für Dummies und der 911er Cabrio – die volle Dröhnung im E-Paper am Sonntag.

Königreich Sauerland: Mitten im beschaulichen Menden hat eine Organisation, die der Verfassungsschutz der Reichsbürger-Szene zuordnet, eine Dependance eröffnet. Mit der Gemeinwohlkasse will das „Königreich Deutschland“ (KRD) erst im Sauerland und im Ruhrgebiet und dann im gesamten Bundesgebiet Fuß fassen und die Idee eines Staates im Staate vorantreiben… Unsere Titelgeschichte in der neuen digitalen Sonntagsausgabe, dem E-Paper Ihrer Zeitung.

Ruhr hoch zwei: Revier-Fan Peter Gärtner will, dass der Begriff „pottschön“ in den Duden kommt, nicht bloß potthässlich. Und das Ruhr Museum auf Zollverein bietet eine Themenführung mit Sprichwörtern zur Geschichte des Ruhrgebiets.

Comeback für den King: Im hessischen Bad Nauheim wird nächsten Freitag Deutschlands erstes Elvis-Standbild aufgestellt. Möglich gemacht hat es u.a. eine Bochumerin – mit Geld und Know-How aus dem Revier.

Eine lebensgroße Elvis-Bronzestatue soll an der Stelle platziert werden, an der der US-Musiker (1935-1977) einst stand und fotografiert wurde. Foto: Silas Stein / dpa

Die Route zum Erfolg: Guido Krautkrämer schmiss sein Lehramtsstudium, um sich seinem Hobby Bouldern zu widmen – heute gehört der Essener zu den führenden Kletterhallenbetreibern in Deutschland. Für unsere Gründerserie „Ich mach mein Ding“.

Sie sind die Champions: Die britischen Rocklegenden Queen feiern 2021 gleich mehrere Jubiläen. In diesem November jährt sich Freddie Mercurys Tod zum 30. Mal, das Datum wird den illustren Sänger und seine Band erneut in den Blickpunkt rücken. Doch schon vorher stehen historische Queen-Momente im Kalender: Im Sommer 1971 spielten die Engländer ihr erstes Konzert – und am 9. August 1986, also vor genau 35 Jahren, traten sie letztmals in klassischer Besetzung auf. Die 10 besten Live-Momente!

Wie Eichhörnchen springen, ohne zu fallen: Leicht und mühelos sieht es aus, wenn die Tiere hoch oben in Baumwipfeln herumturnen. Dabei kann jeder Fehler tödlich enden.

Hungriges Hirn: Das Gehirn macht nur 2 Prozent unseres Körpergewichts aus, benötigt aber fast über ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs und hat immer Hunger. Dazu unser Quiz: Wenn mehr als eine Laus über die Leber gelaufen ist – was wissen Sie über die Gesundheit dieses wichtigen Organs?

Nachhaltiges Wohnen auf Wellpappe: Möbel aus Karton – was sich anhört wie ein leicht knickbares Provisorium, hat längst seinen Platz in der Einrichtungswelt gefunden, wie gemacht für eine umzugsfreudige, junge Zielgruppe.

Von Schloss zu Schloss in Mecklenburg-Vorpommern: Zahlreiche Herrenhäuser im Nordosten Deutschlands haben widrigen Zeiten getrotzt.

Karriere-Aus nach Studien-Abbruch? Jahr für Jahr liegt die Quote der Studenten, die ihr Studium vorzeitig beenden, deutschlandweit im zweistelligen Bereich. Gründe dafür gibt es viele. Wer an der Uni Schluss macht, sollte diesen Schritt reflektieren.

„Wir sind für unser Glück zuständig“: Die vierfach Oscar-nominierte Annette Bening („American Beauty“) über Ehe, Kinder und ihren neuen Film „Wer wir sind und wer wir waren“.

Gold – was man für den Einstieg wissen sollte: Das Edelmetall bleibt bei den Deutschen beliebt. Seit Corona-Beginn schwankt der Kurs kräftig. Tipps und Prognosen von Experten.

Schneller in den Sommer: Vor 40 Jahren feierte Porsche mit dem Prototyp des 911 Cabriolets die Wiedergeburt des offenen Sportwagens. Wenig später ging Deutschlands Sonnenstürmer in Serie.

Olympia auf der Zielgeraden, der DFB-Pokal mit der ersten Runde – und die Zweite Liga geht heiter weiter… Der Sport ist wieder voll dabei auf insgesamt sieben Seiten.

Die digitale Sonntagsausgabe, das E-Paper Ihrer Tageszeitung, am Sonntag – jetzt kostenlos und vor allem unverbindlich, sprich: ohne kündigen, für zwei Monate (acht Ausgaben) bestellen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende