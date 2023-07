Sie ist immer schuld: Die kleine Maus im Kopf meiner Tochter

Essen. Im Kopf der fünfjährigen Tochter unseres Autors lebt eine klitzekleine Maus. Ein Fantasie-Geschöpf? Der Grund für alles, was schief läuft!

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Im Kopf meiner Tochter wohnt eine kleine Maus. Ihr Bett hat sie dort, wo das Gehirn ist. Und ihre Fenster sind die Augen und die Nasenlöcher. „Aber da kommt sie nur raus, wenn keine Popel da sind“, sagt Melia. Wäre ja sonst viel zu eng. Die Maus denkt sogar für ihren Wirt. Sehen können wir sie übrigens nicht, „unsichtbar“ ist sie, die kleine Maus.

Fantasievolle Kinder: Die Maus im Kopf – sie will es einfach nicht verstehen

Meiner fantasievollen Tochter rede ich die Existenz ihres kleinen Handlangers nicht aus. Vielmehr macht es Lust darauf, eine neue Kindertrickserie zu entwickeln, wenn wir uns in die beflügelnden Geschichten reinsteigern. Problematisch wird es allerdings, wenn die kleine Maus als Trumpf gespielt wird, wenn sie der Grund dafür sein soll, dass man manche Dinge schlichtweg nicht akzeptieren möchte.

WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 aus seinem Leben als Familienvater im Ruhrgebiet. Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

„Ich will nicht, dass Devin da sitzt!“, brüllte Melia neulich, als ihr großer Bruder auf ihrem Schreibtischstuhl saß, um sich die Gute-Nacht-Geschichte mit anzuhören. Eine Fünfjährige muss sich nicht mehr verhalten wie eine Zweijährige im Sandkasten. Und darf ruhig verstehen, dass wir in der Familie unsere Stühle teilen, dachte ich. Aber Melia wollte davon nichts wissen – beziehungsweise die Maus. „Devin darf auf dem Stuhl sitzen“, mopperte ich. „Du brauchst ihn doch gerade gar nicht. Wir sind eine Familie und teilen sowas.“ Aber die Maus wollte, konnte einfach nicht. „Sie versteht das nicht!“, erwiderte eine verzweifelte Melia. Sie sei ja schließlich nur eine Maus.

Irgendwie klappte es dann doch noch mit der Geschichte. Und ich fragte Melia am nächsten Morgen, ob die Maus meine Appelle echt nicht verstanden hätte. Wäre ja schon blöd, wenn ein so kleingeistiges Geschöpf das Hirn meiner Tochter kontrollieren würde. „Doch“, sagte Melia, aber sie hätte eben schon längst in ihrem Bettchen gelegen und geschlafen.

Und überhaupt, ergänzte Melia, sei ja nur die Maus schuld, wenn sie etwas Falsches sagen würde.

