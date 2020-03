Alles begann mit einem lockeren Plausch unter Freunden: Sebastian Santana saß mit seinen Kumpel Marian Sarr zusammen. Die beiden sprachen über ihre Urlaubspläne. Sarr wollte einen Kurztrip mit seiner Freundin machen. Das Problem: Der Fußballprofi, der einst mit Marco Reus bei Borussia Dortmund spielte, hatte keine Lust, sich zu kümmern. Santana versprach Sarr, die Planung zu übernehmen. Er ließ seine Kontakte spielen, buchte seinem Freund ein Rundum-Paket. „Marian war hinterher echt begeistert“, erzählt Santana.

Zugang zu VIP-Bereichen auf Ibiza

Aus dem Freundschaftsdienst entwickelte sich eine Geschäftsidee. Santana erkannte, dass Sarr kein Einzelfall ist. „Jeder Fußballer macht gerne Urlaub. Aber noch lange nicht jeder rafft sich auf, um alles zu organisieren“, sagt er. Santana gründete deshalb 2017 die Agentur „XPAS“. Seitdem ist er der Urlaubsplaner der Fußballstars.

Als Angreifer des 1. FC Kleve versucht Santana, den Abwehrspielern der Oberliga Niederrhein zu entwischen. Seine Kunden sind höherklassig unterwegs. Der 25-Jährige bringt Bundesliga-Spieler auf Ibiza in die VIP-Bereiche. Er lässt sie in den Top-Restaurants von Miami schlemmen. Und Santana bucht ihnen Häuser in den Hollywood Hills.

Sogar aktuelle deutsche Nationalspieler nehmen Kontakt zu ihm auf, wenn sie verreisen wollen. Deren Namen nennt Santana nicht. Er hält sich an das Geschäftsgeheimnis. Dass er André Hoffmann von Fortuna Düsseldorf oder Ihlas Bebou von 1899 Hoffenheim auf die Reise schickt, kann der Urlaubsplaner verraten. Allerdings erzählt er nicht, wer aus Joachim Löws Kader zu seinen Kunden gehört.

Auskunftsfreudiger ist Santana, wenn es um das Geheimnis seines Erfolges geht. Er hat in den vergangenen Jahren die Hotspots besucht. Santana war auf Ibiza und Mykonos, in Las Vegas und Dubai. „Wenn ich dort unterwegs bin, knüpfe ich Kontakte zu Clubbesitzern oder deren Mitarbeitern“, erklärt er. „Darüber kenne ich wieder Leute, die vor Ort Villen oder Yachten besitzen. Das Netzwerk hilft mir, Urlaubswünsche für die Profis umzusetzen.“

Luxusvilla mit Swimmingpool

Wenn die Fußballer in der Sommer- oder Winterpause verreisen, möchten sie vor allem eins: ihre Ruhe haben. Ein Hotelzimmer in einem Massentourismus-Tempel muss nicht sein. Eher schon die Luxusvilla mit Swimmingpool und vielen Zimmern. Die mitreisenden Freunde brauchen schließlich auch ihren Schlafplatz.

Ausgefallene Wünsche muss Santana selten erfüllen. Okay, er hat schon mal einen Helikopter-Rundflug organisiert oder einen Lamborghini als Ausflugsauto besorgt. Er kann auch einen Tisch beim Goldsteak-Gastronomen Nusret Gökce klarmachen. „Letztendlich können die Jungs aber mit allen Wünschen an mich herantreten, unmöglich ist fast nichts“, sagt Santana. Er selber hat auch noch Wünsche. Santana würde für Robert Lewandowski vom FC Bayern München gerne eine Familienreise organisieren. Oder noch besser: Einen Partyurlaub für Jérôme Boateng und dessen Freunde. Er ist so etwas wie Santanas Idol. „Ich mag seinen Lifestyle, seine Klamotten und seine Brillen. Er ist eine eigene Marke geworden“, sagt der Oberliga-Kicker über Boateng. Der Bayern-Profi inspirierte Santana auch dazu, dass Angebot seiner Agentur zu erweitern. „Ich möchte jetzt als Lifestyle-Berater Fuß fassen. Mal schauen, wie sich das entwickelt“, sagt Santana.

Geheimtipp thailändische Insel

Er will dabei nichts überstürzen: Es gibt ja ein Leben außerhalb der Agentur. In diesem will Santana sein BWL-Studium in Düsseldorf beenden, Tore für den 1. FC Kleve schießen und zwischendurch mit seiner Freundin verreisen. Den Jahreswechsel hat er auf Koh Phangan verbracht. Kunden lief Santana dabei nicht über den Weg. Die Fußballstars haben die thailändische Insel noch nicht für sich entdeckt.

