Papa wird nostalgisch: Kinder entdecken alte Video-Spiele

Schon ganz schön alt, trotzdem gerade mit „Legend of Zelda“ topaktuell, wie diese Figur zeigt. Aber früher war die Grafik noch hübsch knödelhaft, mit „einem coolen Charme“.

Essen. Für den größten Spielspaß sorgt nicht immer die neueste Technik. Unser Autor weiß, was welche Videospiel-Hits von gestern beim Nachwuchs punkten.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Ich habe nachgezählt: Meine Tochter hat 44,5 Stofftiere im Bett – den sonderbaren Stoffball, den sie als „Kuschelkugel“ identifiziert, mal nur halb mit gerechnet. Aber die drei, die sie mit sich herumträgt, wie eine Orang-Utan-Mama ihre Kleinen, das sind ausgerechnet drei Stück, die schon damals bei mir im Bett lagen und sich nach vorübergehender Einkerkerung im Gefrierfach nun bei Melia eingenistet haben: das Eichhörnchen, der blaue Elefant und – ganz wichtig – das beige Häschen mit den Hängeohren. „Wie kann man so süß sein?!?“ – das sagt Melia für gewöhnlich, wenn sie einen aus dem Trio liebkosend in die Stoffwangen zwickt.

Bei meinem neunjährigen Sohn sind es dagegen eher die alten Videospiele für die Nintendo 64 und die Gamecube, die ich kürzlich für einen nostalgischen Erweckungsmoment aus dem Keller meiner Eltern kramte – und die er am liebsten mit ins Bett nehmen würde. Gegen heutige digitale Beauty-Standards kommt die 20 Jahre jüngere, aber ziemlich knödelhaft aussehende Version der Prinzessin Zelda natürlich nicht an. Aber Devin behauptet ja, die alten Spiele hätten „so einen coolen Charme.“ Das sagt schließlich auch sein Lieblings-YouTuber. Wenn der es sagt, muss es stimmen.

Wobei: Ich muss meine eigene Rolle nicht klein machen! Ich besitze eine ausgeprägte Penetranz, wenn es darum geht, den Kindern etwas aus meiner Kindheit unterzujubeln. Die Einführung der alten Videospiele ging mit einer Dauerbeschallung durch orchestrale Musik aus den Zelda-Games einher – sie war der Einstieg in die klassische Musik für meinen Sohn. (Suchen Sie beim besagten YouTube mal nach „Hyrule Symphony“, es sind echt ansteckende Melodien!). Und natürlich habe ich meiner Tochter die Plüschtiere nicht wortlos übergeben, sondern ihr verdeutlicht, dass die gefälligst süß zu finden sind! Ich sehe mich in 25 Jahren, wie ich mit meinen Enkeln Videospiele aus 1996 zocke und sie anschließend ins Bett bringe, in Gemeinschaft alter Schlappöhrchen.

Geschichten aus der Familienbande: Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 aus seinem Leben als zweifacher Vater im Ruhrgebiet. Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

