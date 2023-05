Nie wieder ohne: Das wichtigste Hilfsmittel aller Eltern

Was unser Auto definitiv nicht vermisst, jetzt wo seine Kinder älter sind: quietschendes Badespielzeug, in dessen Innenleben sich gerne gammelige Badezusatzreste ansammeln.

Essen. Wenn die Kinder älter werden, verschwinden viele Sachen aus dem Haushalt. Das freut unseren Autor – auf ein Produkt wird er aber nie verzichten.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Es gibt da so Familienobjekte, deren Ausmusterung kann man kaum abwarten: An vorderster Stelle natürlich Windeln, aber sicher auch kompliziert zu reinigende Kleinkindertrinkflaschen mit Auslaufpotenzial, quietschendes Badespielzeug, in dessen Innenleben sich gerne gammelige Badezusatzreste ansammeln, und zweifelsohne auch mühselig zu befestigende, tonnenschwere Autositze sowie Schlabberlätzchen, Bodies und sonstiges 60-Grad-Material für die Waschmaschine.

Aber es gibt auch diese Dinge, von denen man sich einfach nicht trennen kann – und ironischerweise stehen sie in enger Beziehung zum erstgenannten Objekt der Lästigkeit, den Windeln. Es geht um Feuchttücher, unsere geliebten Feuchttücher.

Ich verlasse den Drogeriemarkt noch immer mit einem Multipaket der Allroundfetzen. Ein schneller Wisch über den Küchentisch, ein Fleck auf der Hose, klebrige Pfoten nach einem verspeisten Apfel im Freien und kein Wasserhahn in Aussicht – ganz egal, die Babytücher regeln das. Und das, ohne dabei allzu penetrant nach Alkohol, Apfel-Zitrus oder sonstigen Aufdringlichkeiten zu riechen wie viele ihrer Reinigungstuch-Verwandten. Dem Windelpopo gefällt es parfümfrei am besten, den vielbeschäftigten Haushaltshänden auch.

Sicher, sicher, umweltfreundlich sind solche Wegwerftücher nicht gerade. Da sind ihnen Waschlappen und Küchenschwamm ganz klar voraus. Aber es ist halt immer äußerst schwer, sich von Pragmatismus zu verabschieden. Und von festgefahrener Faulheit sowieso. Schließlich ist so ein Tüchlein viel schneller gezückt als ein Schwamm Wasser aufgenommen hat.

Und außerdem sollten wir angesichts der unzähligen Neugeborenen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis sowieso immer ein Paket Feuchttücher im Vorrat haben. Wie es dagegen mit Notfallwindeln im Schrank aussieht? Für immer verbannt aus diesem Haushalt!

