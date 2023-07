Krimis Krimi-Festival: Was für Mord am Hellweg 2024 geplant ist

Essen. „Mord am Hellweg“ in NRW ist das größte Krimifestival Europas. Derzeit laufen schon die Vorbereitungen für 2024.

Seit 2002 leiten Sigrun Krauß und Herbert Knorr mit dem „Mord am Hellweg” das größte internationale Krimifestival Europas, das alle zwei Jahre in der westfälischen Hellweg-Region stattfindet. 2022 war Jubiläum, derzeit laufen die Vorbereitungen für die 11. Ausgabe im Herbst 2024. Sechs Fragen an die Festivalmacherin Sigrun Krauß.

Frau Krauß, was zeichnet Ihr Krimi-Festival aus?

Sigrun Krauß: Der Mord am Hellweg findet an bis zu 25 Orten in der Hellweg-Region statt, etwa in Dortmund, Soest oder Hamm und mit Unna als Zentrum des Festivals. Die äußeren Ränder führen bis nach Oelde im Norden und Hagen im Süden. Insgesamt ist das ein großes Gebiet, wo das industrielle Ruhrgebiet ins Ländliche übergeht. Das Konzept besteht darin, diese Regionen mit Kriminalliteratur zu bespielen und Internationalität und Regionalität zusammenzubringen. Neben Lesungen gibt es Vorträge, Themennächte oder ein Online-Krimi-Quiz. Die Festivalausgaben bestehen jeweils aus 150 bis 200 Veranstaltungen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf Buchlesungen?

Ja, wir befassen uns auch mit Podcast- und True-Crime-Formaten, doch vor allem sind wir ein Literaturfestival. Allerdings mit einer eigenen Art von Lesungen. Wir gehen an ungewöhnliche Orte wie Bahnhöfe, Gefängnisse oder eine Pferderanch und waren auch schon in einem Beerdigungsinstitut oder in Sexclubs. Bestenfalls greifen die Settings Aspekte der Krimis auf. Geht es um einen Mord in der Sauna, wird in einer Sauna gelesen. Das ist eine Gesamtinszenierung.

Wie laufen die Lesungen ab?

Bei ausländischen Autorinnen und Autoren haben wir immer eine deutsche Leserstimme dabei. Im Mittelpunkt steht die Interaktion mit dem Publikum. Es gibt eine Moderation, die den Autorinnen und Autoren Spannendes aus ihrem Leben und Hintergrundwissen zu den Büchern entlockt. Es sind auch in dieser Hinsicht keine herkömmlichen Lesungen. Zum Programm gehört oft eine passende Musikbegleitung. Und manchmal passieren kuriose Zufälle. Bei einer Lesung des Thrillers Blackout von Marc Elsberg in Unna fiel tatsächlich der Strom aus.

Welche Art von Autorinnen und Autoren laden Sie ein?

Wir laden nur Autorinnen und Autoren ein, die aktuell ein neues Buch auf dem Markt haben. Neben einigen sehr bekannten und zugkräftigen Namen wie Jussi Adler-Olsen treten viele Newcomer auf. Herbert Knorr und ich lesen sehr viele Krimis und versuchen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ein Literaturfestival ist immer auch ein Förderfestival, das Neuentdeckungen eine Bühne bietet. Sebastian Fitzek ist ein Stammgast bei uns. Bei seiner ersten Teilnahme war er unbekannt, bis heute sagt er, einen Großteil seines Erfolgs habe er dem Mord am Hellweg zu verdanken, weil wir ihn eingeladen haben und er somit einem größeren Publikum bekannt wurde. Deshalb stiftet er dem Festival den Viktor Crime Award für nationale und internationale Debütantinnen und Debütanten.

Was sehen Sie als aktuelle Trends im Krimi-Bereich?

Immer mehr Krimis behandeln Umweltthemen, auch die Auseinandersetzung mit neuen Technologien nimmt zu. Ein absoluter Trend sind Küstenkrimis, das Segment ist regelrecht explodiert. Und seit dem Erfolg von Volker Kutschers „Der nasse Fisch“ sind historische Krimis stark wiedergekommen, die häufig in den 1920er- und 30er-Jahren spielen.

Was hat es mir Ihrer Anthologie auf sich, die als Taschenbuch erscheint?

Wir beauftragen zu jeder Festivalausgabe renommierte nationale und internationale Autorinnen und Autoren – die Crème de la Crime – Krimis in einem bestimmten Ort der Hellweg-Region zu schreiben. Die fertigen Geschichten werden dann auf dem Festival gelesen. Autoren von außerhalb haben einen ganz anderen Blick auf die jeweilige Region. Ein Beispiel sind die Krimi-Cops, eine kleine Autorengruppe aus Düsseldorf. Das sind echte Polizeiermittler, die durch ihren Berufsalltag ganz eigene Aspekte in ihre fiktiven Erzählungen einbringen. Die Anthologie-Reihe ist inzwischen zehnmal erschienen, dabei sind an die 220 regional verankerte Geschichten zusammengekommen.

