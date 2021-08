Kein Katzen-Content: Schneewittchen und Stalking am Sonntag

Essen. Kein Kuschelklub ist die neue, digitale Sonntagsausgabe: Es geht im E-Paper um das Leid der Verschickungskinder, um Stalking – und viel Krach.

Das schreckliche Schicksal der „Verschickungskinder“: Statt Erholung drohten Prügel und Demütigung – die Berichte vieler ehemaliger Kurkinder sind erschütternd. Jetzt beschäftigt sich auch der NRW-Landtag mit diesem finsteren Kapitel, das sich zwischen 1950 und 1980 auch in unserer Region abspielte. Die Titelgeschichte in der Sonntagsausgabe, dem E-Paper Ihrer Tageszeitung.

Kindheitstraum Westfalenpark: Erinnerungen an unbeschwerte Ferien in der Dortmunder Erholungsoase. Zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr will sich das historische Parkgelände 2027 einreihen in das verkündete Thema „Zukunftsgarten“.

Frühe Niederlagen, späte Erfolge für den Gerichtsreporter. Ein Anwalt und ein Stalker scheitern mit ihren jahrelangen Versuchen, den zu zerstören. Sie dringen in sein Privatleben ein, bringen ihn in Erklärungsnot und wollen seinen beruflichen Ruf beschädigen. Zum Podcast in eigener Sache über menschliche Niedertracht, das Vertrauen in die eigene Arbeit und die Stärken des Rechtsstaates.

Toni Link aus Dortmund: Ein Selfmade-Gastronom, der in der Krise optimistisch nach vorn gesehen hat, während seine Branche klagte. Jetzt erntet er die Früchte seiner Arbeit - und hat gleich drei Neueröffnungen am Start… – aus unserer Gründerserie „Ich mach mein Ding!“

Das ,Black Album’ von Metallica wird 30 Jahre alt. Die Platte ist ein schwarzer Monolith, um den wir, wie bessere Urmenschen, herumschleichen und uns fragen, wie jemand so etwas Perfektes erschaffen kann.

Nachlass früh regeln: Verschenken statt vererben! Wer sein Vermögen oder seine Immobilie bereits zu Lebzeiten auf die Nachkommen überträgt, erspart ihnen Steuern.

Kuba wagt ein Stück mehr Kapitalismus: Die Regierung lässt Privatunternehmen mit bis zu einhundert Mitarbeitern zu – die kommunistische Führung gibt das Primat der Staatswirtschaft mehr und mehr auf.

Wir berichten aktuell über den in Bochum. Kanzlerkandidat Olaf Scholz startet seine „Scholz packt das an“-Tour mit einer großen Auftaktkundgebung, bis zur Wahl will der „Scholzomat“ insgesamt wird über 200 Termine in ganz Deutschland absolviert haben.

Surflegende Robby Naish sagt in unserem Interview: „Wir müssen uns nicht vor Verzweiflung die Haare ausreißen.“ Anlass ist die Dokumentation „The Longest Wave“.

Feiern trotz – ein Bikertreffen könnte zum Superspreader-Event werden! In Sturgis im US-Staat South Dakota wollen bis Sonntag 700.000 Motorradfreaks trotz Corona feiern – Masken und Impfungen werden nicht verlangt…

Planschen, bis der Frost kommt: Ein Swimmingpool lässt sich auch noch bis weit in den Herbst hinein nutzen, erwärmt durch spätsommerliche Sonne und Luft.

Schöner Schwingen in Davos: Unsere Reisereportage entführt diesmal ins malerische Graubünden.

50 Jahre „Schneewittchensarg“: Auf der Autoseite erzählen wir die Geschichte des legendären Volvo 1800 ES.

Fragen und Antworten auf der Karriereseite im Sonntag: Darf die perfekte Bewerbung Schwächen haben?

Und nun zu den Leibesertüchtigungen: Die Fußball-Bundesliga hat uns wieder! Ob Wolfsburg auch gegen den VfL Bochum sechs Einwechselspieler bringt? Der Sport bringt auf jeden Fall sieben Seiten.

