Jasis Woche: Zu Hause anrufen

Wenn man früher in einem Callcenter anrief, dann landete man vermutlich in einem Großraumbüro. Und heute? Wird es dabei schon mal heimelig.

Wenn man früher, also im Zeitalter vor dem Ausbruch einer Krankheit namens Covid-19, im Callcenter seiner Versicherung, des Energiedienstleisters, des Versandhauses oder ähnlicher Einrichtungen anrief, dann geriet man, meist nach einer strapaziös langen Wartezeit, in der man mit der infernalisch lauten Musik eines Synthesizerprogramms oder einer vertröstenden Automatenstimme gequält wurde, an einen Menschen, der immer so klang, als stecke er in einer Vakuumverpackung oder einem menschenleeren Tonstudio.

Dabei saßen er oder sie in Wirklichkeit wahrscheinlich zusammen mit 40 oder 400 Kollegen in einem klimatisierten Großraum mit einem Headset auf dem Kopf und im besten Fall in Minikabinen, wo sie den ganzen Tag die Anrufe gereizter Kunden entgegennahmen. Aber seit die Pandemie die Wohnung plötzlich zum Arbeitsort machte, ist auch hier alles anders.

Schöne Aussichten und gut gelaunte Kundschaft

Neulich rief ich im Servicecenter eines Unternehmens an, das seinen Konzernhauptsitz an der Seine hat. Am Telefon meldete sich eine sehr liebenswürdige Frau, der Stimme nach eher jung, mit einem betörend-charmanten französischen Akzent. Im Hintergrund hörte man Vögel zwitschern. Die Leitung war schlecht, es knisterte unaufhörlich.

Und bei mir stellte sich eine irrational-romantische Vorstellung von der Callcenter-Tätigkeit im Homeoffice ein: Ich malte mir aus, wie die junge Frau in ihrer hübschen kleinen Altbauwohnung in Lyon oder im zwölften Arrondissement von Paris sitzt, die Tür zu ihrem Balkon mit dem schmiedeeisernen Gitter ist an diesem sonnigen Herbsttag leicht geöffnet, während sie äußerst entspannt mit gut gelaunter Kundschaft plaudert, die nach dem Gespräch mit ihr euphorisiert auflegt.

In Wirklichkeit sitzt sie wahrscheinlich in einer 40 Quadratmeter-Butze in Köln-Chorweiler oder Wanne-Eickel, muss im Akkord muffelige Leute beschwichtigen und ist gezwungen, abends noch in einer Kneipe zu kellnern, um finanziell einigermaßen über die Runden zu kommen.

Sitzt man mit am Esstisch?

Vor ein paar Tagen rief ich bei einer Autoversicherung an. Der Mann, der sich meldete, war nur schwer zu verstehen, es rauschte so, als hocke er in einer Fabrikhalle in Kairo oder neben einer Containeranlieferung im Hafen von Rotterdam. Und plötzlich im Hintergrund: Gezanke, Geschrei, offenbar war ein kleiner Streit im Gange. Es handelte sich allerdings um – Kinder, eindeutig.

Betreibt der Mann nebenher eine Kita? Saß er an einem Spielplatz? Oder stand er in der Küche, während er gleichzeitig versuchte, das Mittagsessen für seine fünfköpfige Familie zuzubereiten? „Bei Ihnen ist aber ganz schön was los“, sagte ich. „Ach, völlig normal, das ist hier jeden Tag so“, antwortete er. Ich überlegte kurz, ob ich ihn fragen sollte, was er so vom Homeoffice hält, ließ es dann aber doch.

Vielleicht rufe ich ihn demnächst noch mal an ...

