Jasis Woche: Unerfreuliche Begleiter

Ein lauschiger Sommerabend, ein Gartenlokal unter mächtigen Bäumen in einer verwunschenen Parkanlage. Auf einer Bühne spielt eine Band Live-Musik, Menschen aller Altersgruppen sitzen entspannt an Tischen. Familien, Pärchen, Freunde, die sich verabredet haben, plaudern angeregt oder klatschen begeistert zur Musik mit, manche wiegen sich zur Melodie. Am Himmel ziehen ganz vereinzelt Wölkchen vorüber, natürlich nur in allerfreundlichster Absicht.

Das könnte eine Eingangsszene aus einer französischen Romantikkomödie sein. Oder aber: die Wirklichkeit. Und zwar eine, die man nach monatelanger (gefühlt: Ewigkeiten) notgedrungener Stubenhockerei kaum noch für möglich gehalten hätte.

Feiern? Künftig in geschlossenen Räumen

Und wenn der Zoom an die Szene heranfährt, sieht man an einem der Tische Juliette Binoche vor einem Glas Chablis sitzen, die eine Literaturagentin spielt oder eine Lehrerin.

Oder, im anderen, realen Fall: mich. Und meinen Mann. Auf einer der Holzbänke, mit einem Fläschchen Radler oder Schorle in der Hand. Ein Abend, wie er schöner und leichter kaum sein könnte. Ganz wunderbar! Und wenn Sie das jetzt für sehr verkitscht oder doch allzu romantisch verklärt halten: Doch, es gab in diesem Sommer schon Tage mit 1a-Wetter, entspannter Stimmung und beinahe unbeschwerter Unterhaltung – wenn auch noch nicht allzu viele. Ein paar davon kommen ganz bestimmt noch dazu. Wenn es nach mir geht, dann allerdings am liebsten in geschlossenen Räumen.

Denn als sich die Sonne allmählich neigte, wurde es um uns herum surriger und mein Mann irgendwie wehrig. Zwischendurch grummelte er was von „Mistbiestern“ und schlug leicht um sich. Ich fand das übertrieben. Bei mir pikste es nur ein paar Mal leicht am Bein, ich fand das nicht weiter erwähnenswert, kann ja mal passieren, dass sich so ein Insekt zwischen Efeu, Teich und Rosenbüschen kurzfristig an einem Stück Haut verirrt...

Beine wie ein Elefantenbaby

„Ein ganz toller Abend. Das machen wir jetzt öfter“, schwärmte mein Mann am nächsten Morgen, während ich mich durchs Internet auf der Suche nach medizinischer Hilfe scrollte. Nicht für ihn, mein Mann wirkte unversehrt und munter. Ich selbst dagegen fühlte mich eher an Doktor Stratmanns kabarettistischen Sprechstundentitel „Heute komm’ ich mal mit mein Bein“ erinnert. Knieabwärts hatte ich erstaunliche Ähnlichkeit mit den Stampfern eines Elefantenbabys. Mit meinem Aussehen hätte ich spielend in einem Historiendrama aus dem Zeitalter der Beulenpest mitwirken können. „Womöglich Allergie gegen Mückenstiche“, diagnostizierte mein Mann fachkundig.

Falls Sie demnächst an einem lauen Abend in einem Biergarten im Grünen eine Frau in Taucheranzug und dicken Socken sehen – könnte gut sein, dass ich es bin.

