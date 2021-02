Jasis Woche: Termin beim Amateur-Friseur

An Rhein und Ruhr. Die Friseure sind immer noch geschlossen, doch das Haar wächst immer weiter, da muss man manchmal eben zum Äußersten greifen.

In dieser Zeit einen Friseurtermin auszumachen, ist ein schwieriges, ja nahezu unmögliches Unterfangen. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Friseure aktuell geschlossen haben. Und auch nicht damit, dass deren Kundinnen und Kunden schon jetzt Termine für die nächsten zehn Jahre der Post-Lockdown- und Nach-Corona-Ära reserviert haben, inklusive sämtlicher Optionen zu potenziellen Wiedereröffnungs- und Schließungsszenarien, die die Friseurbranche in der nächsten Zeit weltweit noch heimsuchen könnten...

Meine Terminprobleme haben mit meinem Mann zu tun. Denn wenn die Profis nicht ran dürfen, muss man in der Not auf seine persönlichen Amateur-Stylisten aus dem eigenen Haushalt zurückgreifen, damit man in den Videokonferenzen obenrum Bella Figura macht. Einigermaßen überschaubare Sachen, sagen wir mal sowas wie Ponyschneiden, kriegt man mit ein wenig Talent auch ohne mehrjährige Ausbildung hin.

Das hat sogar Heike gesagt und die kennt sich aus. Heike ist meine Friseurin, also, die echte, und während sie das sagte, griff sie in mein Stirnhaar, zog es gerade und nach vorn, demonstrierte, wie ein hilfsbereiter Laie die Schere anzusetzen habe und gab mir ein ermutigendes „Im Fall der Fälle schafft das auch dein Liebster“ mit. Das war Anfang Dezember, da war schon zu ahnen, dass es womöglich genau dazu kommen würde.

Was tun bei Terminproblemen?

Und damit sind wir bei den Terminproblemen. Kaum hatte ich meinem Mann dargelegt, dass der „Fall der Fälle“ eingetreten sei und er kreativ Hand an meinen Kopf anlegen dürfe, schlossen sich sämtliche potenziellen Zeitfenster.

Der Rest der Welt sitzt im Lockdown zu Hause und weiß nicht, wie er die Zeit rumkriegen soll – doch mein Mann hatte plötzlich ununterbrochen zu tun. Am Montag konnte er nicht, da musste er seine Schallplatten sortieren, Dienstag auch. Und Mittwoch? Da musste er einkaufen – irgendwas. Aber am Donnerstag hätte er bestimmt Zeit!? Ganz überraschend fielen Überstunden an. Dann aber spätestens am Wochenende. „Nee“, sagte mein Mann. Da habe er sich vorgenommen im Garten zu arbeiten, Äste schneiden und so. Bei schlechtem Wetter? Und sonntags? „Egal“, sagt mein Mann. „Ich habe jedenfalls zu tun.“

Sie ahnen, was auch ich ahnte: Er wollte nicht. Wahrscheinlich fürchtete er sich vor einem Ausbruch schlechter Laune, falls er sich verschnibbelt. Oder schlimmer noch: Ich würde ihm eine schreckliche Szene machen, wenn da etwas schief geriete. Eine Sorge, die allerdings nicht ganz unberechtigt war...

Um es abzukürzen: Der Pony ist nun ab. Und dabei konnte sogar der Partnerschaftsfrieden erhalten werden. Mein Mann erwies sich als Naturtalent, womöglich macht er demnächst Karriere als rheinischer „Vidal Sassoon“. Auf dem verschwommenen Bild bei der Videokonferenz sehe ich jetzt jedenfalls wieder top aus.