Kolumne Jasis Woche: So weit fast alles in Butter

Die Gastrobranche klagt aktuell über viele Probleme: steigende Preise, Personalmangel ... Unsere Kolumnistin landete mitten in dieser Gemengelage.

„Wissen Sie was“, sagt der unbekannte Mann mir gegenüber, „ohne Reservierung geht in den meisten Lokalen ja heute gar nix mehr“. Wir lehnen vis-à-vis im Vorraum eines sehr netten Restaurants – und warten.

Es ist einer jener Abende, an denen es dort noch mal voller ist als sonst, voller als voll, proppenvoll. Es gibt in diesem Lokal von solchen Abenden einige im Jahr: Ostern, Pfingsten, Valentinstag, Weihnachten natürlich, und eigentlich alle Samstage. Manchmal auch die Freitage. „Ja, ich weiß“, antworte ich. Genau deswegen haben wir ja reserviert. Und er natürlich auch, wie sich schnell herausstellt. Genauso wie das halbe Dutzend weiterer Gäste, die sich nun im Gang zwischen Bar und Gastraum drängen, von der Wirtin mit Prosecco erfolgreich bei Laune gehalten, darauf harrend, dass die Besetzung, die das frühe Zeitfenster gebucht hat, endlich aufsteht und ihre Plätze räumt für uns, die Wartenden, die nun beobachten, wie am Tisch vorne links noch eine Runde Grappa bestellt wird und das Grüppchen hinten im Eck sehr gemütlich am Wasser nippt. Ich würde und werde auch den Genuss so lang ausreizen, wie es geht – wenn ich denn einmal säße. Tue ich aber noch nicht.

Von hinten schieben sich schon die nächsten durch die Restauranttür. Die Wirtin schenkt noch mehr Prickelndes ein.

Reservierungen im Lieblingslokal sind unabdingbar

In Wartezimmern von Ärzten tauscht man sich über Krankheiten aus, beim Warten auf einen freien Tisch im Restaurant kaut man die Probleme der Gastronomie aus Kundensicht durch: also zum Beispiel die Komplikationen bei Spontanbesuchen im Lieblingslokal – wenn man Pech hat, ist das Stammrestaurant nämlich wegen Personalmangels neuerdings nur noch an vier Tagen in der Woche geöffnet (statt an fünf oder sogar sechs wie früher) und wenn es denn auf hat, ist es voll (bei vielen jedenfalls ist es so). Das ist den Gastronomen und ihren Teams von Herzen zu gönnen, denn die Zeiten sind gerade nicht günstig, das weiß man ja. Alles ist teurer geworden, auch für die Gäste – im wirklichen Leben und genauso auf der Restaurantrechnung. Insofern können sich sowieso alle glücklich schätzen, die sich diese Besuche noch einigermaßen sorglos leisten können.

Schön, wenn man, wie in unserem Lokal an diesem Abend, eben all das für ein paar Stunden vergessen kann.

Enthusiastisch im neuen Job

Und während wir noch auf unseren Tisch warten, fällt mir eine Anekdote von einem anderen Restaurantbesuch ein. Wir waren vor einiger Zeit in einem Lokal in der Nachbarstadt, irgendwo angesiedelt zwischen Gutbürgerlich und Studentenkneipe, ein sehr gemütlicher, zwangloser Ort mit leckerer und immer noch vergleichsweise günstiger Küche. Am Tisch begrüßte uns begeistert eine Mitarbeiterin von ungefähr Mitte 40. Sie sei ganz neu in dem Job, genaugenommen sei das sogar ihr allererster Tag im Service, sie habe vorher was ganz anderes gemacht und noch nie mit Gastronomie zu tun gehabt, aber sie fände es jetzt schon toll, erzählte sie freudestrahlend und ob wir eventuell etwas nachsichtig mit ihr sein könnten. Konnten wir natürlich – gerne. Schon lange waren wir in einem Lokal nicht mehr derart enthusiastisch bedient worden. Als wir ein paar Wochen später wieder dort einkehrten, arbeitete sie immer noch da – mit uneingeschränkter Begeisterung. Ja, es gibt sie noch, die guten, rührenden Geschichten.

Aber leider muss ich Sie hier jetzt verlassen – unser Tisch ist gerade frei geworden ...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende