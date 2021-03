Jasis Woche: Sehnsuchtsbotschaft aus dem Süden

Essen. Endlich mal wieder nach Venedig. Ja, das wäre ein wahr gewordener Traum! Die Frage ist nur: wann. 2021 gewiss nicht mehr.

Wir haben Post bekommen. Aus Italien. Die netten Vermieter aus Venedig wollten sich in Erinnerung bringen, schrieben aber vorsichtshalber gleich dazu, dass die Sache mit dem Reisen im Moment ja ziemlich ungewiss sei, dass sie aber trotzdem hofften, uns an etwas fröhlicheren und sonnigeren Tagen, die, bitte, bitte, nicht in allzu weiter Ferne lägen, wieder begrüßen zu dürfen.

Das war kurz bevor Italien sich angesichts eines nationalen Inzidenzwertes von weit über 200 dazu entschloss, für die nächsten Wochen wieder weitgehend dichtzumachen.

Hach, Venedig… Schön!

Abstand halten in winzigen Gässchen?

Wir erinnerten uns an den Balkon mit Blick über die Dächer der Stadt, auf dem wir morgens unseren Kaffee und abends ein Glas Wein tranken, an atemberaubende Kunst, an Kirchen zum Niederknien, verschwiegene Hinterhöfe und abendliche Spaziergänge am Wasser entlang. An das leckerste Eis der Welt in der Eisdiele am Giudecca-Kanal, die man schon von weitem an der langen Schlange erkannte, die sich von morgens bis nachts davor bildete.

Wir dachten an klaustrophobische Momente in hoffnungslos überfüllten Wasserbussen und an unsere schlechte Laune, als wir mal auf der Rialtobrücke in einem Menschenstau steckenblieben. Wir dachten an den Trubel in engen Bars, was man vor Corona noch unter „landestypisch lebendig“ verbuchte und heute nur noch beängstigend findet. Wir dachten an die winzigen Gassen, in denen nur Leute mit Idealgewicht kontaktlos aneinander vorbeikommen und an das Gedrängel auf jedem noch so winzigen Brückchen, das von betörten Stadtbesuchern als fotogen identifiziert worden war. Und wir fragten uns, wie man es wohl hinkriegen könnte, den Zugang zu einer ganzen Stadt auf ein abstandsgerechtes Maß einzudämmen.

Ein Kanal direkt vor der Tür

Schließlich ist Venedig ja steingewordenes Sinnbild für das, was man heute „overtourism“ nennt, also das Schicksal jener Orte, die von Menschenmassen aus aller Welt so überrannt wurden (und wohl auch wieder werden), dass sie sich selbst irgendwie verloren gegangen sind, und in gewisser Weise sind auch wir mit unseren ständigen Reisen dorthin ein Teil dieses Problems. Oder waren es. Denn zumindest in diesem Jahr werden wir Venedigs begrenzte Raumkapazitäten nicht belasten. Wir bleiben zu Hause und stellen uns vor, dass unsere Wohnung mitten in Venedig liegt. Jetzt müssen wir vor der Tür nur noch einen kleinen Kanal ausheben...