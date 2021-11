Jasis Woche: Scharf gewaschen

Unter jungen Leuten galten defekte Strickpullover früher mal als schick. Und heute? Sollte man besser nicht allzu löcherig erscheinen.

Sie haben doch bestimmt auch öfter mal Löcher in der Kleidung, oder?

Oh! Sie finden diese Frage merkwürdig? Sogar ein bisschen frech? Sie sagen, das geht mich gar nichts an? Da haben Sie Recht. Aber die Frage kommt auch nicht von mir. Sondern von einer Verkäuferin, die uns neulich in einem Einkaufszentrum bediente.

Na ja, im Grunde fragte sie nicht, sie konstatierte es eher. Ich fand die Bemerkung im ersten Moment auch ein wenig ungehörig, zumal wir uns überhaupt nicht in der Abteilung mit löcheranfälligen Strickwaren befanden, sondern nur ein ganz simples Kissen kaufen wollten.

Erinnerungen an alte Studenten-WGs

Aber auch weil „Löcher in der Kleidung“ sofort Assoziationen weckt: an Mottenkugeln. Aber auch an chronisch ungeputzte Studenten-WGs der 60er bis 80er Jahre, durch die der Dunst von Vanilletee und Gras zog und in denen alle Norwegerpullover trugen, die noch aus ihrer frühen Teenagerzeit stammten, und die natürlich nicht nur Löcher, sondern sogar riesige Krater von fehlender Wolle hatten. Das war damals Style, oder Stil – wie es zu dieser Zeit noch hieß.

Aber heute, in unserem Alter, gerät man bei auffälligen Leerstellen in der Oberbekleidung schnell in den Verdacht der nachlässigen Haushaltsführung. Womöglich ist man sogar ein Fall für den Kammerjäger. Oder aber – und das ist die bei weitem harmlosere Erklärung – man wird als Besitzer von notorisch herumzupfenden Katzen identifiziert. Nun gut, Letzteres sind wir, aber trotzdem bemühen wir uns, in der Öffentlichkeit nicht allzu löcherig daherzukommen, das gelingt nicht immer vollständig. Aber ich kann versichern, am Tag dieser Konversation sahen wir wirklich tadellos aus. Deswegen zuckt man bei einer solchen Frage unwillkürlich zusammen. Ich sah vorsichtshalber an meinem Mann herunter, der trug aber einen absolut vollständigen Trenchcoat.

Was ist da Scharfkantiges in der Waschmaschine?

Dabei meinte es die Frau nur gut. Sie habe nämlich Erkenntnisse, verriet sie. Die lauteten in etwa so: Knöpfe, Reißverschlüsse und ähnlich Scharfkantiges verursachten bei ihrer Herumwirbelei Dellen und Macken in der Trommel der Waschmaschine, was wiederum – so ganz habe ich ihre Ausführungen nicht verstanden – zu besagten Schäden des Inhalts der folgenden Waschladungen führen kann. Ich hatte von dieser Theorie noch nie gehört.

Aber immerhin: Dann trifft die Katzen womöglich gar keine Schuld. Deswegen, so erzählte die Frau weiter, bearbeite ihr Mann regelmäßig diese Stellen in der Waschmaschine, um sie zu glätten. Mein Mann wiederum sah demonstrativ weg und suchte das Weite. Womöglich ahnte er, worauf es hinauslaufen könnte.

Ich machte im Geschäft einen kleinen Schlenker und kaufte ihm rasch noch eine ordentliche Feile. Ich glaube, morgen Nachmittag hat er Zeit. Dann könnte er sich dringend mal dem Zustand der Waschmaschine widmen ...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende