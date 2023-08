Jasis Woche: Ohne größere Umwege zum Ziel

Vergessen Sie diese anstrengende 10.000-Schritte-Regel, die Sie angeblich gesund halten soll. Die 2300 Schritte zum Bäcker tun es notfalls auch.

Was für eine großartige Nachricht! Welche Erleichterung! Da hat uns (also zumindest einige von uns, genau gesagt: 227.000 Menschen) die Forschung eine zeitlang auf Schritt und Tritt begleitet – und was ist dabei herausgekommen? Ein ordentlicher Schritt für die Wissenschaft und deutlich weniger Schritte für uns.

Falls Sie also beispielsweise in Rente sind und zu jenen gehören, die sich in nächster Zeit einen Hund anschaffen wollen, mit dem Hintergedanken, dass das Tier Sie zwingt, tagtäglich deutlich häufiger und länger vor die Tür zu gehen, dann müssen Sie jetzt nicht mehr nach einem forschen Dobermann oder einem lauffreudigen Königspudel suchen, ein betagter, fußlahmer Mops reicht nämlich auch völlig aus. Dann watschelt der Hund drei Mal am Tag zusammen mit Ihnen ganz gemütlich um den Block oder durch den nächstgelegenen Park und bis zum letzten Rundgang am Abend sind Sie da ganz bestimmt auf 2300 Schritte gekommen (und der Hund womöglich auch, wenn er sich nicht allzu oft tragen lässt).

2300 Schritte genügen laut neuester Forschungserkenntnisse nämlich, um Ihren Körper in einem Mindestmaß herz-kreislaufmäßig am Laufen zu halten. Bei 4000 Schritten täglich, so interpretiere ich mal ganz frei die neuesten Untersuchungen, können Sie sich quasi schon mal darauf einstellen, noch Ihren 90. Geburtstag zu erleben (falls Sie nicht doch noch eine unerwartet aufgetretene Krankheit vorzeitig dahinrafft).

Na, immerhin: 4000 Schritte absolvieren viele Berufstätige heutzutage quasi automatisch, sofern sie nicht direkt neben einer Bushaltestelle wohnen oder über den Luxus verfügen (der zugleich ein lebensverkürzender Nachteil ist, wenn sie nicht abends noch eine extra Joggingrunde drehen), ihr Auto in einer Tiefgarage direkt unter ihrem Büro parken zu können. Die 10.000-Schritte-Gesundheitsvorgabe jedenfalls, der wir alle jahrzehntelang mehr oder minder brav folgten (sagen wir mal: zumindest als Vorhaben), ist nun erst mal passé. Ohne schlechtes Gewissen können wir jetzt also ohne größere Umwege zum Ziel kommen.

Keine lästigen Umwege mehr durch Nebenstraßen

2300 Schritte, das ist in etwa die Entfernung von mir zu Hause zur nächstgelegenen Bäckerei und wieder zurück. Herrlich! Passt! Das heißt für mich nämlich: Keine sinnlosen Abstecher mehr durch Nebenstraßen, in denen fremde Fußgänger auffallen, wenn sie anlasslos daherschlendern, vorbei an bunt blühenden Vorgärten und einsamen Gräsern in Kieswüsten. Keine zusätzlichen Schlenker mehr zum Drogeriemarkt, Bankautomaten oder Blumenladen am anderen Ende des Viertels, nur um Meter und Schritte zu schinden.

Ach so: Gerade ist noch eine andere Studie veröffentlicht worden. Es geht ums Sitzen – im Büro, auf dem Sofa, vorm Computer …

Wir sitzen nämlich viel zu viel und viel zu lange, quasi dauernd. So ein Lebensstil ist gesundheitsschädlich. Deswegen sei unbedingt mehr Bewegung angesagt, mahnen die Wissenschaftler.

Und auch die Schritteforscher bestätigen, dass jeder Gang, den wir zusätzlich absolvieren, unbedingt gut und potenziell lebensverlängernd für uns ist.

Deswegen bin ich gestern den Weg zum 2300 Schritte entfernten Bäcker doch wieder auf Umwegen in 5000 Schritten gelaufen.

Als Belohnung habe ich mir dann ein schönes Plunderteilchen gekauft.

