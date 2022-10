Jasis Woche: Mit Miss Marple beim Workout

Nach längerer Pandemie-Pause geht unsere Autorin jetzt wieder zum Sport. Inzwischen fragt sie sich aber, warum es unbedingt Zumba sein muss.

Seit Jahren, ja Jahrzehnten, appellieren Mediziner und Gesundheitsexperten an uns, regelmäßig Sport zu treiben. Weil die meisten von uns viel zu viel herumsitzen und dabei allenfalls ihr Gehirn in Bewegung halten, aber nicht den Rest ihres Körpers. Das ist auf Dauer ungesund und macht außerdem noch dick. Weiß man ja.

Umso bewundernswerter ist es, dass viele in Pandemiezeiten so diszipliniert waren, dass sie sich – in Ermangelung externer Angebote – ihre Fitnesstrainer sogar direkt ins Haus geholt haben. Also: via Bildschirm. Ich finde das vorbildlich, bin aber selbst nicht so dafür. Die Vorstellung von herumhopsenden, stark schwitzenden Menschen in meinem Wohnzimmer, die mir auch noch ständig Anweisungen zurufen, ist mir offen gestanden nicht so richtig geheuer. Selbst wenn diese Leute nur digital bei mir erscheinen. Außerdem (und beruhigenderweise, das erspart mir alle anderen Ausreden) sind unsere Räumlichkeiten für jede Form des Heimtrainings restlos ungeeignet, weil ich mich dabei entweder im Gestrüpp unserer Zimmerpflanzen verheddern, mit unserem Esstisch kollidieren oder meinem Mann beim gemütlichen Fernsehabend ins Gehege kommen würde.

Viele andere dagegen sollen ja bis heute bei der Wohnzimmerfitness geblieben sein, obwohl örtliche Sportbünde und Vereine längst wieder zum „realen“ Angebot zurückgekehrt sind. Und deswegen mache ich jetzt auch wieder mit. Beim ganz echten, stationären Live-Sport.

Die anderen sehen so aus, als hätten sie schon zusammen mit Jennifer Lopez getanzt

Ich weiß allerdings nicht, ob es Leichtsinn, Selbstüberschätzung oder eine Mischung aus beidem war, was mich dazu bewegte unter all den vielen Angeboten ausgerechnet Zumba zu wählen. Zumba, so heißt es, sei eine nahezu ideale Kombination aus effektivem Workout, mitreißender Musik und guter Laune. Den ersten beiden Punkten kann ich uneingeschränkt zustimmen. Für Punkt drei hatte ich bislang leider keine Zeit, weil ich mich zu sehr darauf konzentrieren musste, meine Füße wieder auseinanderzuwickeln und den unerbittlich weitertreibenden Rhythmen hinterherzustolpern, während die anderen längst beim nächsten Musikstück waren. Aber der Kurs steht ja noch am Anfang, womöglich stellt sich irgendwann auch noch die gute Laune ein – nachdem ich es geschafft habe, bei den Übungen ansatzweise so etwas wie Bella Figura zu machen, was höchstens noch fünf bis zehn Jahre dauern kann.

Fakt ist nämlich: Die anderen Frauen (der Kurs besteht ausschließlich aus Frauen, inklusive Trainerin) sehen so fit, schick und professionell aus, als hätten sie kürzlich noch als Solotänzerinnen bei der Welttournee von Jennifer Lopez mitgewirkt. Ich dagegen sehe aus wie Miss Marple in dieser albernen Szene von „Der Wachsblumenstrauß“, in dem die pummelige Hobby-Detektivin zusammen mit Mister Stringer bei einem Tanzabend einen sehr engagierten, aber doch unvermeidlich hüftsteifen Twist hinlegt, um anschließend einen Schwächeanfall zu erleiden. Nun ja, Miss Marples Herzanfall war nur simuliert, um der Mordverdächtigen eine Falle zu stellen. Ich selbst war mir dagegen nach der ersten Übungsstunde nicht so sicher, ob in meinem Fall der Einsatz eines ganz realen Sauerstoffgeräts nicht doch angemessen gewesen wäre.

Kurzes Update, damit Sie sich am Ende keine Sorgen machen: Inzwischen komme ich bei den Übungen zumindest mit dem Atmen hinterher.

