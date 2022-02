Jasis Woche: Meine Straße, deine Straße

Wem gehört eigentlich die Straße? Und vor allem der Parkraum vorm Haus? Am liebsten natürlich den Anwohnern. Und genau da beginnt die Diskussion.

Eine Bekannte erzählte kürzlich folgende Geschichte: Sie wohne seit etlichen Jahren in einer netten, recht überschaubaren Straße. Und seit sie dort wohne, parke sie immer an der gleichen Stelle auf dieser Straße. Doch jetzt habe das Haus nebenan neue Besitzer. Grässliche, unsympathische Leute, klagte sie. Dabei hatte sie sie noch gar nicht persönlich kennengelernt. Der Grund für ihren Groll: Die neuen Nachbarn parken jetzt dauernd auf „ihrem“ Platz. Unverschämt, entrüstete sich die Bekannte. Jetzt müsse sie sich jeden Tag aufs Neue einen Platz ein Stückchen weiter die Straße rauf oder runter suchen, ärgerlich. Die anderen, denen sie die Geschichte erzählte, lachten und fragten, ob sie neuerdings unter die Spießer gegangen sei, die kleinkariert auf (hausgemachte) Regeln pochten und die gesamte Straße als ihr persönliches Eigentum betrachteten.

Ich fand die Geschichte weniger lustig, sondern eher interessant, weil ich sie selbst nur zu gut aus der anderen Perspektive kenne. Vor einiger Zeit sprach mich ein Mann aus der Nachbarschaft an, warum ich vor seinem Haus parke, obwohl ich doch gar nicht dort wohne. Wir hatten dann eine längere Unterhaltung über öffentlichen Parkraum (in meinem Viertel insgesamt ausreichend vorhanden) und das Beharren auf Gewohnheitsrecht (ein ganz heikler Punkt). Ich berichtete Ihnen an dieser Stelle damals davon und hielt diesen Dialog für eine kuriose Ausnahme.

Gedanken über Kinkerlitzchen

Ein Irrtum. Seither reißen wöchentlich Anwohner ihre Fenster auf, stehen gerade zufällig auf dem Bürgersteig herum oder rufen aus ihren Einfahrten zu mir herüber, sobald ich Anstalten mache, mein Auto am Straßenrand in ihrer Nähe abzustellen. Dann verwickeln sie mich in ein Gespräch. Ich schließe daraus, dass ich im Viertel mittlerweile eine gewisse Prominenz genieße, allerdings keine, um die man mich unbedingt beneiden müsste. Denn die Leute interessieren sich überhaupt nicht für mich, sondern ausschließlich für den – nach vorherrschender Meinung offenbar illegitimen – Raum, den mein Wagen einnimmt.

Denn immer nur geht es um das „Warum“ des Parkens. Ich antworte dann immer brav: „Weil ich in der Straße direkt um die Ecke wohne, die Sie ja bestimmt kennen, und dann wissen Sie doch auch, dass dort Halteverbot ist. Und da ich über keine Garageneinfahrt verfüge, muss ich mein Auto eben woanders hinstellen. Also, was soll ich machen?“ Wenn meine Gesprächspartner allzu sehr beharren, füge ich manchmal noch ein „Wo ist das Problem?“ hinzu. Ich bleibe dabei aber immer freundlich. Ich will keinen Ärger. Warum auch?

Aber manchmal möchte ich gerne rüberrufen: „Leute, leben wir nicht in einer tollen, privilegierten Welt, wenn wir uns den Luxus leisten können, uns den halben Tag über solche Kinkerlitzchen Gedanken zu machen?“

