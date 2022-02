Jasis Woche: Mein kleiner Plattenladen

Wer erinnert sich nicht an den Kaufmannsladen seiner Kindheit? Im Hause unserer Kolumnistin gibt es sowas jetzt als Schallplattengeschäft.

Früher habe ich mal ein eigenes Geschäft betrieben. Einen wunderbaren Tante-Emma-Laden, mit Massen an Dosen und Kartönchen in fragilen Regalen, Angestellte gab’s nicht, immer stand ich hinter der Theke und habe meine Kundschaft aufmerksam bedient. Meine beste und zuverlässigste Kundin war übrigens meine Mutter, sie wurde von mir dorthin genötigt, schließlich musste der Laden auch laufen. Später war ich dann noch Alleininhaberin einer kleinen Postfiliale. Kindheitserinnerungen! Herrlich! Was gab es Schöneres, als in seinem eigenen Laden zu kramen? Eigentlich erstaunlich, dass angesichts dieser positiven Einzelhandelserfahrungen in Millionen von Kinderzimmern nicht noch viel mehr Menschen später als Erwachsene den Weg in die kaufmännische Selbstständigkeit wählen, sondern sich am Ende doch lieber irgendwo als Angestellte verdingen.

Neuerdings muss ich öfter an den Kaufmannsladen meiner Kindheit denken, und zwar immer dann, wenn ich das Refugium meines Mannes betrete: sein Schallplattenzimmer. Das an sich wäre noch kein Grund, aber mein Mann hat sich kürzlich ein neues Regal gekauft. Es sieht exakt so aus wie eine verkleinerte Version der Regale in den Profiplattengeschäften, in denen sich Kunden wie er durch das Angebot blättern können.

Ein Geschäft voller Süßigkeiten im Wohnzimmer

Mein Mann bewahrt darin die Werke auf, die zu seinen aktuellen Favoriten gehören und regelmäßig auf dem Plattenteller landen. Nach einer Weile werden sie dann gegen andere Lieblingsscheiben ausgetauscht. Er verbringt viele Stunden dafür mit dem Sortieren. Ich sage: Es ist die Simulation eines Schallplattenladens im Zimmerformat, eine Art Kaufladen für Erwachsene. Mein Mann sagt: Das ist Quatsch.

Denn erstens habe er überhaupt nicht vor, irgendetwas zu verkaufen, ganz im Gegenteil, er schaffe mehr Platz fürs (Auf-)Bewahren.

Und zweitens habe er sich das Teil nicht aus einer infantilen Laune heraus angeschafft, sondern aus rein praktischen Erwägungen – und das soll ich Ihnen auch bitte ausrichten. Es sei nämlich viel bequemer und schöner, sich mit Haltung durch seine Sammlung zu blättern, als ständig halb kniend und mit schiefem Kopf in den untersten Regaletagen herumzusuchen.

Vielleicht richte ich mir als Äquivalent zum Vinylshop demnächst im Wohnraum ein kleines Süßwarengeschäft ein. Dann könnte ich Verkäuferin und zugleich meine beste Kundin sein. Und ab und zu würde ich meinem Mann ein paar Köstlichkeiten zum Kauf anbieten.

