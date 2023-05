Jasis Woche: Mal wieder fast selbst ausgetrickst

Unsere Kolumnistin ist auf dem Gesundheitstrip. Mittlerweile hat sie gelernt, wie man sich selbst überlistet, um mehr gesundes Gemüse zu essen.

Wenn das so weitergeht, dann wird diese Kolumne zu einem ständigen Gesundheitsratgeber. Ich kann Ihnen allerdings versichern, das ist keine Absicht, sondern reiner Zufall. Denn aus unerfindlichen Gründen erreichen mich neuerdings auf allen möglichen Kanälen Tipps dazu, was man tun kann, um möglichst fit sehr alt zu werden. Nun, das wünscht sich ja jeder. Nicht umsonst kursiert immer wieder der in Teilen doch sehr wahre Spruch „Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein“.

Wenn man früher Berichte über sehr fitte 100-Jährige las, schob man deren beneidenswerten Gesundheitszustand auf Glück oder gute Gene. Inzwischen kann man sich auf solchen Annahmen nicht mehr ausruhen. Denn es gibt Erkenntnisse: Dass man nämlich sehr viel tun kann, ja, unbedingt tun sollte, um sich möglichst lange in einem möglichst guten Zustand zu erhalten. Unvorhergesehene, plötzliche Erkrankungen mit unklaren Ursachen passen da allerdings überhaupt nicht ins Konzept der Selbstoptimierung. Aber an sowas Unerfreuliches will man gar nicht denken, solange man tut, was man kann. Aber tut man auch genug? Denn mehr geht ja immer.

Dabei kann doch außer Ihnen eigentlich niemand wissen, dass ich nur halbherzig Sport treibe und abends beim Fernsehen gerne Schokolade knabbere. Oder haben Sie mich etwa an meine Krankenkasse verraten?

Immerhin praktiziere ich ja jetzt, wie Sie wissen, Sport in kleinen Portionen zwischendurch. Also ich hopse, hüpfe und tanze dauernd in und an allen möglichen und unmöglichen Situationen und Orten. Das mag für andere verstörend wirken, ist aber super gesund. In unserer kosmopolitischen Gegenwart nennt sich das „Excercise snacking“, das hatte ich ja auch Ihnen vergangene Woche ans Herz gelegt bzw. an ihre Herzfitness. Deswegen gehe ich davon aus, dass man auch vielen von Ihnen nun dauernd hopsend, hüpfend und tanzend begegnet. Und das ist gut!

Süßigkeiten außer Sichtweite

Doch, Achtung, das Ganze soll bloß nicht zum Zwang werden oder Sie allzu große Überwindung kosten. Deswegen gibt es nämlich den nächsten Trend: Nudging. Dabei reden Sie sich ein, dass Sie diese albernen Übungen total freiwillig und aus Lust und Überzeugung vollführen. Okay, ich räume ein: Das ist eine etwas gemeine Interpretation. Denn Nudging steht in Wirklichkeit für sanftes Anschubsen in Richtung eines erwünschten Verhaltens und stammt ursprünglich aus der Wirtschaftswissenschaft.

In diesem Fall ist es quasi Selbst-Nudging: für mehr Gesundheitsbewusstsein. Wie das funktionieren soll? Zum Beispiel so: Man lagert Schokolade, Weingummis, Erdnussflips und Ähnliches sehr weit hinten in einer Schublade und präsentiert stattdessen Obst, Radieschen und Paprikaschoten hübsch und mundgerecht angerichtet auf dem Esstisch. Das soll dazu führen, dass man selbst und der Rest der Familie angeregt wird, mehr zum lecker aussehenden Obst und Gemüse zu greifen als zum unsichtbaren dick machenden Naschkram. Sowas empfiehlt sogar meine Krankenkasse.

Klingt machbar und simpel. Man könnte auch sagen: Man trickst sich ein bisschen selber aus, aber auch das ist vermutlich wieder böswillig gedeutet. Komisch nur, dass in unserer sehr hübschen Obstschale mitten im Flur die extrem attraktiv präsentierten Orangen so merkwürdig verschrumpelt aussehen.

