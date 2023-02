Jasis Woche: Mal ganz kreativ am „Content“ werkeln

Unsere Kolumnistin fühlt sich alt: Sie weiß nicht, was „Twitch“ ist. Und beim Beruf „Content Creator“ kennt sie sich auch nicht richtig aus.

Wissen Sie, woran man merkt, dass man alt wird? Nein, es sind nicht diese winzigen, ja nahezu mikroskopisch kleinen Buchstaben, die seit einigen Jahren unverschämterweise auf die Verpackungen von Lebensmitteln und Drogeriewaren gedruckt werden. Ich könnte schwören, früher waren diese Buchstaben doppelt so groß – entweder hat also die Zahl der Inhaltsstoffe, die da aufgeführt werden müssen, sprunghaft zugenommen. Oder die Verpackungen sind geschrumpft. Eine andere Erklärung kann es doch kaum geben ...

Doch man merkt, dass man alt ist, wenn man die Kandidatenliste von „Let’s Dance“ nicht mehr versteht. Nicht, dass ich große „Let’s Dance“-Expertin wäre, ich schaue die Sendung noch nicht einmal, jedenfalls nicht regelmäßig und auch noch nie in voller Länge, sondern höchstens mal als kleines dynamisches Intermezzo, wenn irgendwelche Talkshowgäste in den Konkurrenzprogrammen zu viel Stuss labern oder „Der Alte“ allzu lahm ermittelt.

Schauspieler und Sportler sind immerhin bekannt

Dass da „Prominente“ auftreten, von denen ich noch nie gehört habe – geschenkt. Man kann schließlich nicht jeden Kanal gucken. Jedenfalls nicht länger als zehn Minuten. Ich habe einfach zu wenig Zeit und bin unterm Strich wohl doch zu feministisch erzogen, um mir abendelange Wettbewerbe (heute: „Contest“, der zuweilen aber auch eine „Challenge“ ist) anzuschauen, in denen es um Mode, wackelfreies Laufen, gutes Aussehen oder Beziehungsanbahnungen geht. Immerhin weiß ich, dass es sowas gibt und dass da am Ende jemand gewinnt, der dann in anderen Sendungsformaten zum „Promi“ aufsteigt.

Zum Glück tauchen in solchen Sendungen auch Leute auf, mit deren hauptberuflicher Beschäftigung, ich etwas anzufangen weiß. Also zum Beispiel Sportler. Oder Schauspielerinnen. Die meisten davon kenne ich zwar auch nicht, aber immerhin habe ich eine Vorstellung davon, was sie in etwa tun. Die sind diesmal auch dabei. Auch mit Tätigkeitsfeldern wie „Youtuber“ oder „Influencerin“ ist man als fortschrittlicher Medienkonsument, der man gerne sein möchte, ansatzweise vertraut.

Ganz neuartige Tätigkeitsbeschreibungen

Aber bei „Let’s Dance“ traut sich diesmal auch ein „Twitch-Star“ aufs Parkett? Was ist das bitte? Nun ja, man riskiert, sich selbst mit dieser Frage als hoffnungslos gestrig zu entlarven. Doch es hilft ja alles nichts, beziehungsweise: in diesem Fall nur noch Wikipedia. Twitch – „ist ein Live-Streaming-Videoportal, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen und zum Interagieren mit Zuschauern im Chat genutzt wird.“ Aha, deshalb kenne ich das nicht. Videospiele interessieren mich überhaupt nicht, und die einzigen Menschen, mit denen ich im Netz live interagiere, sind meine Kollegen bei der morgendlichen Videokonferenz.

Noch interessanter klingt allerdings der Job eines anderen Tanzkandidaten. Der ist „Creative Content Creator“. Ja, das gibt’s , sogar im echten Leben. Ein „Content Creator“ ist jemand, der sich mit dem Erstellen von „Content“ befasst. Alles klar? Ich würde es wörtlich mit „kreativer Inhaltsersteller“ übersetzen. Huch! Bin ich das nicht auch? An genau dieser Stelle der Zeitung. Oder etwa nicht? Ich gieße jede Woche einen Inhalt aus meinem Leben kreativ in die Form dieser Kolumne. Aber jetzt noch eine Frage: Wenn ich Sie damit ausreichend „influenze“ und mit Ihnen anschließend über meinen „Content“ auf Twitch interagiere – wie genau heißt dann meine Berufsbezeichnung?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende