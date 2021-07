Jasis Woche: Läuft da etwas schief im Leben?

Kennen Sie das? Sie spazieren irgendwo her und plötzlich stört sie etwas, weil die Symmetrie nicht stimmt. Da könnte man glatt zum Monk werden...

Kennen Sie „Monk“? Das ist eine Fernsehserie aus der Anfangsphase dieses Jahrtausends über einen Detektiv, der in San Francisco der Polizei bei der Aufklärung schwieriger Fälle hilft. Die Serie kann man immer noch (oder wieder) im Fernsehen gucken, irgendwo findet sich immer ein Sender, auf dem Wiederholungen der Folgen laufen. Allerdings kann Mister Monk nicht nur brillant Mörder ermitteln, er leidet auch unter gravierenden Zwangsstörungen, was im wirklichen Leben natürlich überhaupt nicht lustig wäre. Er sortiert Auslagen in Geschäften um, ermittelt im Sinne der Gleichverteilung die Zahl von Erdnüssen in Schalen auf den Theken von Cocktailbars und ekelt sich davor, anderen Menschen die Hand zu geben.

Nun ja, manche von Monks Hygienefimmeln kommen einem gar nicht mal mehr so abwegig vor, seitdem uns die Corona-Pandemie ereilt hat. Aber das ist gar nicht mein Thema...

Kein Faible für eine schräge Fernsehserie

Mein Mann guckt übrigens nie „Monk“, selbst wenn er Ferien hat und wirklich nichts anderes zu tun. Das Ganze sei ihm zu abstrus, außerdem mache der Kerl ihn irgendwie nervös, behauptet er.

Wieso ich überhaupt auf „Monk“ komme? Neulich gingen wir abends in einem hübschen Wohnviertel spazieren, nette Vorgärten, von denen einige mit in den Boden eingelassenen Lampen beleuchtet waren. Ich weiß zwar nicht, ob solche Illuminationen in einer Zeit der Lichtverschmutzungsdebatte politisch noch sooo korrekt sind, aber schön war es schon.

Plötzlich stockte mein Mann vor einem dieser Gärten. „Wahnsinn“, sagte er, „dass man hier leben kann. Ich würde verrückt werden.“ Ich wusste sofort, was er meinte und musste ihm voll und ganz zustimmen, was ansonsten nicht immer der Fall ist. Dabei war an dem Haus im Prinzip nichts auszusetzen, es war sogar richtig toll.

Eine Neigung wie der Turm von Pisa

Bis auf eine Kleinigkeit. Mitten in diesem sorgfältig arrangierten, gut aussehenden Vorgarten fiel eine Lampe ins Auge: Sie war – schief. Ich würde sagen: vier bis fünf Grad Neigung. Ungefähr so wie der weltbekannte Turm von Pisa. Also im Grunde nicht auszuhalten. Als Baukunstwerk mag so eine ungeplante Neigung ja gerade noch durchgehen…

In diesem Moment ergriff mich jedenfalls der Impuls, sofort in diesen Fremdgarten zu rennen und an der Lampe herumzuruckeln, um sie ins Lot zu bringen, notfalls auch mit Gewalt. Oder sie einfach herauszureißen. Dann wäre da zwar eine Lücke, aber immerhin nichts mehr schief. Zum Glück fiel mir noch rechtzeitig eine gesellschaftlich akzeptablere Alternative ein – wir liefen einfach zügig weiter und taten so, als hätten wir nichts gesehen. Das fehlte ja noch, dass man im Alter so merkwürdig „monkhaft“ wird und serienartige Marotten entwickelt.

Schließlich gehen einen die Asymmetrien anderer Menschen wirklich nichts an.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende