Jasis Woche: Kullern statt hullern

Hula-Hoop-Reifen – Kinder kennen sie als lustiges Spielelement. Inzwischen ist „hullern“ ein Trendsport. Bringt aber nur was, wenn man es kann....

Schon die erste Stunde war ein Desaster. Herz-Kreislauf-Fitnesskurs für Menschen jeden Alters: Ein knappes Dutzend schlanker, sehr sportlich wirkender Frauen ließen den Hula-Hoop-Reifen kreisen, ach was, nicht kreisen, das Ding schwebte um ihren Körper herum, sie ließen ihn förmlich tanzen, während sie sich dabei über Pendlerprobleme auf den nordrhein-westfälischen Autobahnen und Erlebnisse bei Elternsprechstunden austauschten. Das ging ewig lang so, in einer beeindruckenden Leichtigkeit und Eleganz.

Die Übung am Boden verbracht

Ich schaffte genau zwei Kreise dann machte es „Platsch“ und zwar ein donnerndes „Platsch“, der Boden der Turnhalle bebte leicht. Ich murmelte ein „Pardon“ und schickte ein lustig-lautes „Sowas hat man ja ewig nicht mehr gemacht. Genaugenommen seit der Kindheit nicht, und die liegt bei mir ja schon etwas zurück“ hinterher. Den Rest der Übung verbrachte ich überwiegend am Boden, beim Aufsammeln des Reifens. „Ach, mach dir nichts draus. Alles nur eine Frage des Trainings. In spätestens ein, zwei Monaten hast du das auch raus“, tröstete mich die Gymnastiklehrerin. Zum Glück war das „Hullern“, wie man es neuerdings nennt, nur Teil des Aufwärmprogramms, also einigermaßen schnell vorbei. Die anderen Übungen bewältigte ich mit ein wenig mehr Würde.

Was ich noch nicht erzählt hatte: Das Hula-Hoop-Fiasko liegt jetzt drei Jahre zurück. Seither macht es „Platsch“.

Großer Schaden im Wohnzimmer

Obwohl ich mir sehr viel Mühe gegeben habe, den Dreh rauszukriegen. Als Motivationshilfe hat mir mein Mann einen Reifen geschenkt. Es muss ihm gelungen sein, ein Exemplar zu kaufen, das von selbst in der Luft stehen kann oder einen eingebauten Motor hat, jedenfalls machte ich im heimischen Wohnzimmer „bella figura“, lässig ließ ich das sperrige Teil minutenlang zwischen Glastisch und Fernseher kreisen, allerdings zum Nachteil einiger hübscher, leider sehr fragiler Dekoartikel, die dort herumstanden und meinen Hula-Hoop-Künsten zum Opfer fielen. Egal. Ich war so begeistert von mir, dass ich kurzzeitig erwog, mich als Reifenartistin beim Zirkus zu bewerben, aber dann kam die nächste Gymnastikstunde und es machte wieder – „Platsch“. „Zu Hause kann ich das ganz toll“, versuchte ich mich herauszureden, die Kursleiterin zeigte sich unbeeindruckt. Dann gingen wir in die Corona-Pause.

Doch bald soll’s wieder losgehen mit dem Fitnesstraining. Und dem Hullern. Ich muss vorher unbedingt noch ein paar Übungsrunden drehen...

