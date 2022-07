Jasis Woche: (K)ein Berater fürs Leben

Unsere Autorin ist bei ihrem Geldinstitut mal wieder auf der Suche nach einem geeigneten Kundenberater. Es darf gerne auch eine Beraterin sein.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle meines Geldinstituts haben im Laufe ihrer Berufstätigkeit wahrscheinlich schon einige merkwürdige Kundenbegegnungen überstanden. Bestimmt war da auch schon Trauriges und Tragisches dabei. Die folgende Szene gehört aber wohl eher in die Kategorie bizarr bis bekloppt, zumindest aus Sicht von Außenstehenden. Aus meiner Sicht war sie völlig normal. Aber ich kenne mich ja auch nicht anders.

Jedenfalls hatte mich gerade der x-te Kundenbetreuer aus der Generation U 30 nach einmaligem Beratungstermin wieder mit unbekanntem Ziel verlassen. Ich war überzeugt, dass es nicht an mir liegen könnte. Unter normalen Umständen bin ich als Kundin nämlich eigentlich sehr pflegeleicht. Außerdem habe ich keine nennenswerten Schulden, allerdings auch keine angesammelten Reichtümer, mit denen ich nicht wüsste, wohin.

Aber das bisschen, was man besitzt, möchte man dann doch einigermaßen sinnhaft und zumindest ein ganz klein wenig gewinnbringend anlegen, auch wenn das zunehmend schwierig wird. Deswegen braucht man gute Beratung. Mag sein, dass die paar Kröten der Durchschnittskundschaft für ein großes Geldinstitut noch nicht mal Peanuts sind, für die Kunden selbst sind ihre Ersparnisse, egal in welcher Höhe, immer viel wert und womöglich irgendwann essenziell.

Aber kommen wir zurück zu jenem Tag in der Geschäftsstelle, der inzwischen ein paar Jahre zurückliegt. Ich trat auf die Mitarbeiterin am Serviceschalter zu und verkündete, dass ich einen neuen Kundenbetreuer suche, egal, ob Frau oder Mann, aber bitte keine Berufsanfänger, sondern eine gestandene, erfahrene Person möglichst in meinem Alter. Mag sein, dass ich wieder mal etwas zu laut gesprochen habe. Jedenfalls drehte sich ein halbes Dutzend Gesichter in meine Richtung. Sie wirkten irgendwie fassungslos. Ich dagegen fand mein Anliegen völlig berechtigt.

Auch der nächste ist schon wieder weg

Ich fürchtete schon, irgendjemand würde auf die Idee kommen, vorsichtshalber den Sicherheitsdienst zu rufen, als die Dame vom Schalter antwortete; sie war den Umgang mit exzentrischer Klientel offenbar gewöhnt. Sie wisse da jemanden, sagte sie und wies auf einen Mann, in etwa mein Alter, der gerade im Hintergrund vorbeilief, und von alldem nichts mitbekommen hatte. Das sei der ideale Berater für mich, versicherte sie und winkte ihn heran. Sie sollte Recht behalten. Der mir so zugefallene Berater und ich verbrachten dann ein paar sehr gute Jahre miteinander, rein geschäftlich, versteht sich. Ich hegte die Vorstellung, dass das bis zu seiner Rente so weitergehen könnte, dann wechselte der Mann auf eine andere Position, immerhin innerhalb desselben Instituts, was ich irgendwie beruhigend fand.

Kurz darauf stellte sich ein Nachfolger vor, ungefähr Anfang/Mitte 30, also auf dem Geldanlagenberatungsgebiet für meinen Geschmack wieder ein bisschen zu jung, aber immerhin kannte ich ihn schon vom Sehen. Ich fand, er machte seine Sache gut. Vergangenheitsform. Denn kürzlich rief ich bei ihm an. Eine unbekannte, weibliche Stimme meldete sich. Nein, mein Kundenbetreuer arbeite schon seit einigen Monaten nicht mehr im Haus. Ein neuer Ansprechpartner? Leider gebe es da aktuell noch niemanden für mich, bedauerte die Frau.

Ich denke, die Geschäftsstelle meines Geldinstituts sollte sich bald wieder auf einen Live-Auftritt von mir einstellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende