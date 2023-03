Jasis Woche: Halbgarer Krempelkult

Unsere Kolumnistin sortiert immer noch halbantiquarische Kochzeitschriften aus – und hat einen neuen Wohntrend entdeckt, der ihr gut gefällt.

In der vergangenen Woche endete diese Kolumne – Sie erinnern sich wahrscheinlich – sehr aufgeräumt. Man könnte auch sagen: putzmunter. Doch Schluss damit! Es gibt überhaupt keinen Anlass für alberne Wortspielereien. Die Sache ist ernst. Wir waren ja beim Frühjahrsputz. Eine althergebrachte Tradition, die bis heute nichts von ihrer Notwendigkeit verloren hat, wenn man sich ab und zu mal kritisch in seiner Wohnung umschaut, wobei sich die ganze Angelegenheit in der Gegenwart vom Putzen ja eher zum Aufräumen und Aussortieren verlagert hat. Nun ist das Frühjahr ja noch lange nicht vorbei, genau genommen hat es noch nicht mal angefangen, jedenfalls nicht kalendarisch und auch nicht, wenn man in dieser Woche auf das weiße Winterwonderland vor dem Fenster geschaut hat, während man fast schon dabei war, im Kleiderschrank seine gefütterten Stiefel gegen Sandaletten auszutauschen.

Aber Kleidungstausch ist an dieser Stelle gar nicht das Problem. Ich bin nämlich immer noch in die Lektüre halbantiquarischer Kochzeitschriften vertieft. Regelmäßige Leserinnen und Leser dieser Kolumne wissen, dass sich in der Frühphase meines Frühjahrsputzes eine ebenso überraschende wie überraschend umfängliche Kollektion von Heften mit Koch- und Backrezepten aufgetan hat. Etwas entschlossenere Charaktere hätten womöglich beherzt den ganzen Stapel unbesehen ins Altpapier befördert. Ich kann sowas nicht. Deswegen verbringe ich meine Freizeit jetzt mit der Lektüre von mittelalten Kochzeitschriften, und wenn ich ein schönes Rezept darin finde, reiße ich es heraus und werfe es in eine große Kiste, in der ungefähr schon 850 Rezepte aufgeschichtet liegen, die ich in den vergangenen 25 Jahren irgendwo entdeckt und für erhaltenswert, weil potenziell nachkochbar, befunden habe.

Es sind einige Rechenaufgaben zu lösen

Das Schöne bei dieser Tätigkeit ist: Man hat Zeit für selbst gestellte Rechenaufgaben. Zum Beispiel für folgende: Bei welcher Zahl liegt der Altkochheftrestbestand im Juni, wenn ich jeden Abend zwei Hefte schaffe und parallel dazu keine neuen kaufe? Oder: In welchem Alter ist mein Mann, wenn er jeden zweiten Abend eines dieser Rezepte nachkocht? Und: Wie hoch ist meine Gewichtszunahme, wenn ich das alles aufesse? Daran schließen sich weitere Fragen aus dem Bereich des praktischen Wissens an: Benötigt man elf unterschiedliche Varianten für die Zubereitung von mediterranem Nudelsalat mit Tortellini und getrockneten Tomaten oder reichen vier? Ist es sinnvoll, ein Rezept für bunten Bratreis aufzubewahren, wenn darin Erbsen und Mais vorkommen, zwei Zutaten, die mein Mann verabscheut? Sollte ich vorsichtshalber alternative Ingredienzienvorschläge aus meiner Fantasie handschriftlich dazukrakeln? Oder die Seite einfach entsorgen?

Doch: Halt! Stopp! Moooment! Gerade erfahre ich, dass es einen neuen Trend gibt. Neuerdings räumt man gar nicht mehr auf. Ordentliche Wohnungen sind heute nämlich total von gestern. Der letzte Schrei heißt „Cluttercore“, frei übersetzt: Krempelleidenschaft. Dazu gibt es Bilder von sehr vollgestellten Zimmern, die kreatives Chaos simulieren.

Toll! Das kommt genau zur richtigen Zeit! Ich arrangiere die restlichen Zeitschriften jetzt ungelesen kreuz und quer sehr schick übereinander, setze mich an die Spitze der neuen Wohnbewegung und warte mit dem Aufräumen des großen Rests so lange, bis es irgendwann mal wieder in Mode ist.

