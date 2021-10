Jasis Woche: Gutes Parken, schlechtes Parken

Es gibt tatsächlich noch Wohngegenden ohne größere Parkplatznot. Unsere Autorin wohnt in so einer Gegend, Problemfrei ist es dort dennoch nicht...

Wir wohnen in einer kleinen Straße, nur ein paar Häuser, eine kleine Kurve, Hanglage. Unsere Straße hat eine Besonderheit: Es gibt dort keine Parkplätze. Man kann dort kurz halten, um seine Einkäufe auszuladen, aber mehr ist nicht drin. Längere automobile Aufenthalte sind dort nicht vorgesehen. Das ist nicht weiter schlimm, denn es gibt am oberen Ende eine große und am unteren Ende eine kleinere Querstraße, beide mit reichlich Autoabstellflächen. Neulich parkte ich mal wieder unten, als mich beim Aussteigen ein unbekannter Mann ansprach.

Ich muss vorausschicken: Das Gespräch war im Ganzen noch ein bisschen komplexer, weil es auch noch um eine Baustelle ging, aber ich beschränke mich hier mal auf die Kernaussagen, schließlich möchte ich Ihnen hier keine zehnteilige Kolumnenserie über sinnfreie Dialoge zumuten.

Also hier unsere kleine Debatte, aus dem Gedächtnis zusammengefasst:

„Darf ich mal fragen, warum Sie hier parken?“

„Bitte? Ich verstehe nicht ganz ...“

„Warum parken Sie hier?“

„Ich wüsste jetzt nicht, was Sie das angeht, aber kurz gesagt: Weil hier ein Platz frei ist.“

„Aber Sie wohnen doch gar nicht hier. Das weiß ich, ich kenne hier alle. Warum parken Sie nicht vor Ihrem Haus?“

„Auch das geht Sie eigentlich nichts an. Aber ich sag’s trotzdem: Weil es in meiner Straße keine Parkplätze gibt.“

„Aha. Dann wohnen Sie also da vorne um die Ecke. Und da gibt’s keine Stichstraßen, in denen Sie Ihren Wagen abstellen können?“

„Doch, aber erstens sind die winzig klein und zweitens würde ich dort dann vermutlich die gleiche Diskussion führen, wie wir jetzt, weil ich ja dort auch nicht wohne. Bringt also nichts, dann kann ich auch gleich hier parken.“

„Sie stehen hier manchmal tagelang. Wegen Ihnen müssen Leute, die hier wohnen, ihre Autos woanders hinstellen.“

„Ja, und? Das ist dann eben so. Das ist ja hier öffentlicher Parkraum, da gibt’s keinen Anspruch auf einen festen Platz und auch kein Gewohnheitsrecht, soviel ich weiß. Wenn was frei ist, ist was frei. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann ist das Glück oder Pech oder sonstwas. Dann muss man eben mal ein paar Meter laufen. Ist ja auch nicht so schlimm, oder?“

Wir sind dann etwas unschlüssig auseinandergegangen. Gar nicht mal so unfreundlich. Eher ratlos. Er und ich genauso.

Ich habe mir übrigens vorgenommen, dort jetzt öfter meinen Wagen hinzustellen. Nein, nicht aus Trotz oder Gehässigkeit. Oder der Provokation wegen.

Im Gegenteil, ich möchte, dass sich die Leute dort an mich gewöhnen. Womöglich erkennen sie mich in 30, 40 Jahren dann als eine der ihren an.

