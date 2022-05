Jasis Woche: Endgültig abgesessen

Die schicken Stühle am Esstisch mögen ja für die Zeit eines Abendessens ganz bequem sein, aber als Arbeitsplatz taugen sie nichts.

Nach zwei Jahren, in denen unzählige Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ihren Beruf solide und zuverlässig vom heimischen Wohn- oder Esszimmer, in Küchen oder ehemaligen Kinderzimmern erledigt haben, gibt es Erkenntnisse. Zum Beispiel die, dass Arbeitsplätze in Büros doch gar nicht mal soo schlecht sind, nicht nur, weil man dort beispielsweise ohne fröhlichen Kinderlärm und frühnachmittäglichen Grillgeruch vom Nachbarbalkon arbeiten kann, sondern auch wegen des adäquaten Büromobiliars, in das offenbar erfreulich viele Arbeitgeber einiges investiert haben.

Denn die zweite Erkenntnis ist: Esstischstühle, mögen sie auch noch so schick, elegant und formschön sein, sind definitiv nicht für ein unglamouröses Dasein als Funktionsmöbel geschaffen. Ich berichte da aus eigener Erfahrung.

Mein coronabedingter Zweitarbeitsplatz war ein elegant geschwungener Klassiker skandinavischer Herkunft. Wir haben uns vor Jahren mal leichtsinnigerweise den Luxus seiner Anschaffung zusammen mit drei Artgenossen gegönnt. Denn er sieht wirklich toll aus. Eigentlich sollte er ausschließlich eine angenehme Existenz als dekorative Ab- und Zu-Sitzgelegenheit an unserem alten Weichholztisch führen. Ein privilegiertes Leben, das zu ihm passt.

Zum Sitzen nicht geeignet

Denn eines weiß ich jetzt: Zum Sitzen ist er echt nicht geeignet. Jedenfalls nicht für länger. Beim Frühstück und Abendessen macht er Bella Figura und auch den Wirbeln keine Last. Man kann auf ihm auch einen angenehmen Abend mit Freunden bei einem ausgedehnten Menü verbringen. Aber ein Acht-Stunden-Alltag mit ihm ist auf Dauer einfach unbequem, ja nahezu belastend.

Da helfen auch keine Kissenpolsterungen und keine Übungen zur Lockerung der Nackenmuskulatur. Selbst ein Rücken-fit-Kursus hatte ihm kaum etwas entgegenzusetzen. Ein Glück, dass wir mittlerweile in eine hybride Beziehung übergegangen sind, und uns jetzt außerhalb der Mahlzeiten nur noch sporadisch begegnen.

Wenn er mir zu beschwerlich wurde, habe ich den Skandinavier gelegentlich gegen den Platz an meinem winzigen heimischen Schreibtisch eingetauscht. Der hat sogar einen altmodischen Bürostuhl – jedoch einen ganz großen Nachteil: Auf der Fensterbank hinter dem Schreibtisch liegt Mellie, unsere sehr betagte, ein bisschen zu dicke Katze. Dort ist ihr Platz, da gibt es keine Diskussion.

Ab und zu verlässt sie ihn – zum Fressen, Spielen oder für einen Rundgang durch die Wohnung. Danach kehrt sie zurück. Und weil Mellie ein bisschen behäbig und arthritisch ist, benötigt sie eine Hilfstreppe – die führt über den Stuhl auf den Schreibtisch und von dort aus zu ihrer Decke. Heißt: Ich störe auf ihrer Strecke. Nun, es soll ja gesund sein, regelmäßig von seinem Sitzplatz aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen, aber das war doch wirklich etwas übertrieben.

Montag bin ich wieder im Büro. Die reinste Erholung ...

