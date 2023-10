Jasis Woche: Ein Großereignis in 24 Teilen

Alle Jahre wieder beginnt spätestens jetzt der große Adventskalenderwahnsinn. Frühbucher wurden schon im Hochsommer vorweihnachtlich aktiv.

Ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, aber irgendwann hat sich beim Phänomen Adventskalender ein Paradigmenwechsel vollzogen. Aus dem kleinen kindlichen Wartezeitverkürzungsvergnügen in Form von Billigschokolade wurde ein Großevent in 24 Einzelteilen für sämtliche Generationen und Vorlieben.

Inzwischen fehlt im Angebotsportfolio kaum noch eine Zielgruppe, da wird nichts mehr ausgelassen: Es gibt eigene Themenadventskalender für Rentner (haben Ruheständler tatsächlich grundlegend andere Vorlieben als andere Menschen?), Teetrinker, Ginliebhaber, Feinkostverzehrer, Harry-Potter-Fans und für Leute, die ihre selbst gemachten Backwaren gerne mit Streuseln dekorieren oder auf ihrem Balkon Gemüse anbauen wollen. Falls Sie Meerschweinchen oder Kaninchen halten, können Sie sogar die im Dezember mit rustikalen Snacks überraschen.

Aber die Entwicklung ist längst über das Handfeste hinausgegangen. Wer sich in der Vorweihnachtszeit übermäßig langweilt, schafft es mittlerweile auch, halbe Tage mit dem Lösen von Rätseln und Gewinnspielen in virtuellen Adventskalendern zu verbringen.

Ich finde diese Neuvariationen erstaunlich. Manche sogar befremdlich. Alle Jahre wieder.

Da ist es ein Glück, dass es auch noch die Gattung der lebendigen Adventskalender gibt, in denen Nachbarschaften, Mitglieder von Kirchengemeinden oder halbe Stadtteile an 24 Abenden zusammenkommen, um mit Gedichten, kleinen Lesungen oder Musik gemeinsam ein paar besinnliche und gesellige Minuten (manchmal auch Stunden) zu verbringen.

Es gibt auch Varianten mit 12 oder sechs Türchen

Dabei wird die Zeit, in der dieses in die Welt des Luxus und des Überflüssigen transformierte Brauchtum überhaupt kein Thema ist, von Jahr zu Jahr kürzer. Sparsame haben bereits im Hochsommer – als alle anderen an die Strände des Mittelmeers ausgeschwärmt waren und die Grillsaison ihren Höhepunkt erreichte – online stundenlang die trendigsten Exemplare gesichtet und sich mit Frühbucherrabatten gesichert. Die Auslieferung dürfte in Kürze beginnen.

Übrigens: Auch die Tradition der 24 Türchen ist längst passé – und nein, ich meine damit natürlich nicht die Adventskalender, die sich nach dem Kirchenjahr richten und sich bis zum 6. Januar öffnen lassen, dafür dann aber garantiert keine Parfümeriewaren oder Legobausätze enthalten.

Ich meine die, die nur über zwölf oder gar nur sechs Türen verfügen, was nichts mit Bräuchen und auch nicht unbedingt etwas mit Verzicht zu tun hat, sondern in der Regel eher mit kostspieligen Inhalten. Noch deutlich mehr im Trend sind allerdings die Exemplare, die hinter 24 Türen 48 Überraschungen verbergen. Falls es Ihnen dann doch jetzt wirklich etwas viel wird mit den vorweihnachtlichen Präsenten – an dieser Stelle kann ich Sie beruhigen: Es handelt sich dabei um Kalender für Paare – häufig ganz harmlos mit einer doppelten Dosis feiner Süßwaren befüllt. Übertrieben wäre es nur, den Kalender ganz allein zu leeren.

