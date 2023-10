Jasis Woche: Ein Frage der Einstellung ?

Irgendwas macht unsere Autorin bei der Nutzung der Sozialen Medien falsch: Neuerdings werden ihr ständig gebrauchte Küchenzeilen angeboten.

Ich finde, dass die sozialen Medien ein sehr schlechtes Bild von mir haben. Sie schätzen mich völlig falsch ein. Neuerdings werden mir zum Beispiel dauernd irgendwelche Anzeigen für günstige Second-Hand-Küchen in meinen Feed gespült. Warum? Ich weiß es nicht.

Wir haben uns erst vor vier Jahren umzugsbedingt eine neue Kücheneinrichtung gekauft, die ich eigentlich ganz ok finde und die auch noch keine gravierenden Verschleißerscheinungen aufweist. Ich habe auch noch nie etwas aus meiner Küche gepostet, was einem Algorithmus einen Hinweis geben könnte, dass ich da einen Bedarf habe, und das hat einen Grund: Ich stehe dort nur selten drin. Mein Mann ist bei uns zu Hause der Küchenchef, ständig bereitet er tolle Sachen zu, zaubert köstliche Gerichte – was sich allerdings in der mehr oder weniger interessierten Halböffentlichkeit nicht niederschlägt, weil mein Mann mit diesem, wie er sagt, „Social-Media-Quatsch“ nix am Hut hat, weshalb er und die Küche dort eben auch nie vorkommen. Allerdings sehe ich mir manchmal Rezepte an, auch schon mal sehr ausführlich – und speichere sie dann. Wahrscheinlich kocht die maschinelle Semi-Intelligenz aber auch nur mit Wasser und meint, dass ich mich dann an den Herd stelle, um aus den Tipps und Vorlagen etwas Essbares zusammenzurühren. Falsch! Womöglich ist mir da sogar eine raffinierte, algorithmische Täuschung geglückt. Leider muss ich sie nun auch selbst ausbaden.

Also, liebes Facebook und Co.: Bitte pottet mir keine Verkaufsanzeigen für Küchenmobiliar oder -utensilien mehr in den Feed. Ich brauche so etwas wirklich nicht. Und falls irgendwann mal doch, gebe ich euch rechtzeitig Bescheid und poste dann ganz viele Bilder von mir in einem halbverfallenen Küchenambiente.

Sportlich interessiert, aber auch etwas faul

Erfreulicher ist, dass mich die digitale Welt für sportlich interessiert hält – allerdings auch für etwas faul (Frechheit!) und leicht ältlich (nun ja). Anders kann ich mir nämlich kaum erklären, warum ich dauernd Vorschläge für Kanäle bekomme, in denen Leute Sitzgymnastik machen, also Fitnessübungen vorführen, die man auf einem Stuhl absolvieren kann. Aber vielleicht sollte ich da etwas wohlwollender sein, es ist ja kein Geheimnis, dass ich Büromensch bin und entsprechend viel sitze und natürlich sind diese Übungen nahezu ideal, um Muskeln und Gelenke mal eben zwischendurch am Arbeitsplatz effektiv auf Vordermann zu bringen – vorausgesetzt man hätte ein abschließbares und uneinsehbares Einzelbüro. Habe ich nicht. Ich sitze in einem Großraum mit mehr, aber auch weniger vertrauten Kollegen, denen ich derartige Gymnastikvorstellungen keinesfalls zumuten möchte.

Mich irritiert allerdings etwas anderes: Seitdem ich mich im wirklichen Leben wöchentlich durch einen Zumbakursus stolpere, klicke ich in den sozialen Netzwerken manchmal Beiträge an, die sich mit Schlagworten wie „Bewegung“ und „Musik“ verbinden lassen. Das ist irgendwie nicht ohne Folgen geblieben: Jetzt werden mir ständig Videos von Jazzdancegruppentrainings, Zumbaeinheiten und Paaren bei Rock’n’Roll-Turnieren vorgeschlagen. Und vor allem: Von mittelalten, tanzenden Frauen. Allein. Ohne Grund. Bei sich zu Hause. Oder auf der Straße. Die sich beim entfesselten Tanzen filmen. Oder filmen lassen. Was soll das? Ich verstehe das nicht. Meinen die etwa, ich sei exzentrisch?

Ich sollte unbedingt versuchen, meine Einstellung zu ändern ...

