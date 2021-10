Jasis Woche: Die bellende Schneise der Zerstörung

Sammy war zu Besuch. Sammy ist ein Schlittenhund, vier Monate alt und schneeweiß – letzteres war er allerdings nur bis zu seinem Besuch bei uns.

Sammy ist ein Samojede. Das hat nichts mit Samowar zu tun, sondern ist der Name einer Hunderasse, die ihren Ursprung mal irgendwo in Sibirien hatte. Sammys Vorfahren haben in klirrender Kälte auf Rentierherden aufgepasst und boten sich ihren Besitzern bei Bedarf auch als Mobilitätshilfe an, indem sie sie auf Schlitten von A nach B zogen. Sammy gehört meinem Schwager und meiner Schwägerin und er zieht auch, aber nur an der Leine. Rentiere hat er noch nie gesehen, dafür hütet er Enkelkinder, jedenfalls versucht er es, denn Sammy ist erst vier Monate alt. Ich glaube, das ist ein schwieriges Alter – für Tier und Mensch.

Kürzlich war Sammy bei uns zu Besuch. Das Wetter war herbstlich mild, wir saßen auf der Terrasse. Sammy ist ein wirklich schöner Hund. Sein Fell erinnert an unberührte Polarlandschaften, er ist so weiß, dass man ihn bei nächtlichen Spaziergängen vermutlich als Taschenlampe einsetzen kann. Und er benahm sich auch gut – genau vier Sekunden lang, dann hielt es ihn nicht mehr auf seinem Platz.

Den Rasen ruckzuck auf links gekehrt

Das kann man ihm nicht verdenken, unser Garten ist für Menschen eine grüne Oase und für Tiere fast aller Art ein echter Abenteuerspielplatz. Das fand unser vierbeiniger Besuch eindeutig auch. Er erkundete das Unterholz, nagte an Ästen, jagte Blättern hinterher, hopste durch die Staudenbeete und war so begeistert, dass er ohne Pause bellte, während abwechselnd Herrchen oder Frauchen hinter ihm herrannten, um das Schlimmste zu verhindern.

Und ich bewundere die Gefasstheit, mit der mein Mann zur Kenntnis nahm, wie Sammy in erstaunlicher Akribie seinen sorgsam gepflegten Rasen auf links kehrte, bis nur noch einzelne grüne Büschelchen zu erkennen waren. Wir waren gerade beim zweiten Kaffee, als unser puscheliger Gast unseren Teich entdeckte. Irgendwie muss er dabei ausgeglitten sein, jedenfalls verschwand plötzlich seine hintere Hälfte im Wasser. Keine Sorge, in diesem Minitümpel kann wirklich nicht viel passieren, auch Sammy hatte rasch wieder sicheren Boden unten den Pfoten, allerdings hatte sich sein Aussehen danach gravierend verändert: Vorne hatte er noch das blütenweiße Äußere eines stolzen Jungsamojeden – der Rest war schlammig-schwarz.

Fröhlicher Abschied von einem aschgrauen Wesen

Wir kauten an unserem Kuchen, während Schwager und Schwägerin versuchten, Sammys optischen Ursprungszustand mithilfe eines Gartenschlauchs wiederherzustellen. Mit überschaubarem Erfolg. Am Ende verließ uns Sammy – fröhlich kläffend – als aschgraues Wesen.

Natürlich war es ein schöner Nachmittag. Sammy darf selbstverständlich jederzeit wiederkommen. Findet auch mein Mann. Er spiele sowieso mit dem Gedanken, den Rasen im Frühjahr in eine Blumenwiese umzuwandeln, sagt er. Aber von der Idee, uns irgendwann mal selbst einen Hund zuzulegen, sollten wir bitte Abstand nehmen.

