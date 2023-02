Jasis Woche: Die absolut ideale Bürokatze

Tiere am Arbeitsplatz haben, zumal wenn sie kläffen oder müffeln, nicht nur Freunde. Unsere Autorin hingegen besitzt das perfekte Bürowesen.

Tiere am Arbeitsplatz sind bekanntlich keine ganz unumstrittenen Phänomene. Und es geht hier natürlich nicht um unflätig fluchende Papageien, herumkreischende Nymphensittiche oder putzige Kaninchen mit einem fatalen Hang zum Kabelknabbern. Das fehlte ja noch, dass einem im Büro den ganzen Tag was über das Haupthaar flatterte oder so ein herumhoppelnder goldiger Mümmelmann die Internetverbindung kappte. Sowas wäre ja absurd.

Doch auch schon ein deutlich begleitungskompatiblerer Hund hat nicht nur Freunde. Die einen schätzen ihn als Wohlfühlfaktor im Sozialgefüge eines Kollegenteams, bringen ihm Leckerchen mit, buhlen darum, mit ihm in der Mittagspause Gassi gehen zu dürfen, und feiern alljährlich begeistert den Tag des Bürohundes. Andere dagegen können Tiere im Allgemeinen und Hunde im Besonderen nicht leiden oder sind als Kind mal fies gebissen worden. Oder fühlen sich olfaktorisch durch Ausdünstungen von Hundehaar belästigt – und zwar potenziell noch mehr als von der Oberbekleidung des nikotinaffinen Kollegen oder dem aufdringlichen Parfüm der Schreibtischnachbarin zur Linken.

Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir „nur“ eine Bürokatze haben, was an sich womöglich auch nicht unproblematisch wäre, schon allein wegen der hohen Zahl an Katzenhaarallergikern, die es hierzulande gibt. Aber unsere Bürokatze hat einen ganz besonderen Vorzug: Sie erscheint nur virtuell. Denn sie existiert einzig und allein am Bildschirm. Außer für mich, ich bin ihre Besitzerin. Bei mir sitzt sie live und ganz real mit am Schreibtisch, genau genommen: auf ihm – und erwartet pünktlich um 9.30 Uhr die erste Konferenz. Gelegentlich verschläft sie, aber wirklich nur ganz selten, weil sie offenbar sehr am Weltgeschehen interessiert ist. Oder weil die Kacheln der anderen Kollegen am Bildschirm fürs Katzenauge so hübsch und unterhaltsam flackern. Genau weiß man es nicht. Jedenfalls schafft sie es, grundsätzlich sehr dekorativ in die Kamera zu schauen. Wenn die Diskussionen im digitalen Konferenzkanal allzu sehr ausufern, fallen ihr manchmal die Augen zu. Das wirkt beruhigend. Auf alle. Die restliche Zeit ihrer Anwesenheit erfreut sie durch Putzigkeit, Anmut und Lässigkeit. Nun ja, es ist leicht, aus der Ferne zu begeistern, weshalb die nicht arbeitende Arbeitsplatzkatze nach fast drei Pandemiejahren etliche Fans hat. Sogar unter Allergikern und Hundehaltern.

Ein Abbild als Idealversion

Doch jetzt, wo viele von uns einen Großteil ihrer Arbeitszeit wieder ins Büro verlegt haben, werden erste Rufe laut – ob diese lustige niedliche Katze nicht doch mal „in echt“ mitkommen könnte. Nee, kann sie natürlich nicht. Schon allein wegen des immensen Personalaufwands: So eine Katze benötigt nämlich tagtäglich Streichelbeauftragte, Fellfriseure, Futterservierer und Katzenkloreiniger.

Am besten, wir stellen in unserer Abteilung ein Foto von ihr auf: Das miaut nicht, haart nicht und macht keinen Dreck. Das wäre doch die perfekte Version eines Bürotiers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende