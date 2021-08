Jasis Woche: Der Soundtrack des Samstags

Das Brummen von Rasenmähern ist das typische Geräusch eines regenfreien Sommersamstags. Es verheißt den Start in ein tolles Wochenende. Oder?

Immer, wenn es nicht wie aus Kübeln schüttet oder die ganze Woche wie aus Kübeln geschüttet hat, geht es am Samstagmorgen spätestens um halb neun los. Es surrt, es brummt, es knattert, es dröhnt. Das hängt von der technischen Ausstattung und dem Motorisierungsgrad des jeweiligen Surrers oder Knatterers ab. Kurze Zeit später legt sich der Geruch von frisch gemähtem Gras über das Viertel.

Um zehn, wir sitzen gerade beim Frühstück, ebbt das Maschinenkonzert kurzfristig ab, dann sind die ersten Rasenmäherfuhren durch, um eine Viertelstunde später in leicht verändertem Sound wieder von vorne zu beginnen, vielleicht mit ein paar Dröhnern mehr, meist geben aber die Brummer den Ton an. Manche im Viertel haben so große und komplizierte Rasenflächen, dass sie nur mit Aufsitzmähern zu bewältigen sind. Und: Das dauert. Deswegen surrt, brummt und dröhnt es um 11 Uhr, um 12, um 13 und um 14 Uhr, die einen scheren aus, neue stimmen mit ein.

„Nervig“, nörgelt mein Mann. Den Samstagmittag nutzt er gerne für eine kleine Erholungsphase. „Gibt’s denn keine Mittagsruhe mehr?“ Nee, gibt es nicht. Jetzt, wo er älter ist, pocht er zunehmend auf Regeln und Ordnung. Außerdem ist er das Geräusch nicht gewohnt.

Elektromäher galten als der letzte Schrei

Mich dagegen stören Rasenmäher überhaupt nicht. Ich bin in einer Einfamilienhaussiedlung groß geworden, kleine Häuschen mit überschaubaren Gärten (aus heutiger Sicht allerdings viermal so groß wie die Bonsaigrundstücke der Gegenwart). Da verhieß dieser Klang vor allem eins: den Start in ein tolles Sommerwochenende im Garten. Mein Vater war damals der einzige, der das Gras noch mechanisch bearbeitete (was er bis in die späten 90er-Jahre stur durchhielt), alle anderen fuhrwerkten mit Benzin oder elektrisch, das galt damals als der letzte Schrei, allerdings wurde das gleichförmige Brummen seinerzeit öfter plötzlich von vereinzelter Stille unterbrochen, dann hörte man ein Fluchen. Die Stille blieb. In seinem Enthusiasmus für die technischen Neuerungen der Moderne hatte mal wieder jemand das Kabel mitgemäht.

Spätestens um 18 Uhr war damals übrigens immer Schluss mit Rasenschnitt, dann fing die Sportschau an.

Bei uns im Viertel wird es samstags um diese Zeit auch immer ruhiger, der Geruch von Holzkohle und Grillwürstchen wabert durch die Gärten, Gesprächsfetzen plätschern herüber. „Herrlich, diese Ruhe“, sagt mein Mann. Dann geht er raus – mähen.

