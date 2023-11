Jasis Woche: Den Braten riechen

In der Familie unserer Autorin löst ein kulinarisches Thema regelmäßig Kontroversen aus: die Zubereitung und der Verzehr von Kalbsleber.

Neulich beim Italiener … Wir saßen sehr nett im Familienkreis zusammen, plauderten, tauschten Termine für die nächsten gemeinsamen Treffen aus, blätterten durch die Speisekarte mit den köstlich klingenden Gerichten.

Und dann bestellte meine Cousine „Fegato alla Veneziana“ – Kalbsleber mit einer venezianischen Zwiebelsauce. Der Abend war gelaufen. Beziehungsweise: Er wurde sehr amüsant.

Es gibt in meiner Familie nämlich seit jeher eine große, nennen wir es mal: Sensibilität, die vor allem die Zubereitung einer speziellen Innerei angeht. Von dieser Empfindsamkeit, andere sprechen von Hysterie, sind vor allem die Männer in meiner Familie ergriffen – selbst wenn sie gar nicht miteinander verwandt und noch nicht mal Vegetarier sind.

„Leber, schon allein der Geruch – ekelhaft“, kommentierte der Lebenspartner der Cousine. Zu seinem Glück saß er am anderen Ende des Tisches, womöglich hatte er sich da aber bereits in einer dunklen Ahnung sehr bewusst platziert. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es bei ihnen daheim eine Absprache. Leber kommt nur auf den Tisch, wenn der Mann meiner Cousine zur Nachtschicht aufbricht und erst am nächsten Morgen wieder zu Hause is(s)t.

Ein Klassiker aus dem Elternhaus

Und natürlich kam zu diesem Anlass auch sogleich eine vielfach aufgewärmte Geschichte aus meinem Elternhaus auf den Tisch. Ein echter Dauerbrenner: Meine Mutter hatte eine große Vorliebe für Kalbsleber mit Apfelringen, die sie auch, wie es heißt, sehr schmackhaft zuzubereiten wusste, allerdings nur für sich selbst und unter Einhaltung eines strikten Regelwerks, das ihr mein Vater für diesen Anlass auferlegt hatte. Leber durfte nur unter Vorankündigung und unter folgenden Rahmenbedingungen angerichtet werden: Die Küchentür hatte während des Brat- und Verzehrvorgangs stets geschlossen zu bleiben, während gleichzeitig das Küchenfenster, selbst in den Wintermonaten, vollständig geöffnet sein musste, um die Geruchsbildung einzudämmen. Sobald meine Mutter – und das passierte aus Gründen der generellen Rücksichtnahme eigentlich nie öfter als drei-, viermal pro Jahr – mit der Vorbereitung ihres Kalbsleberabendessens begann, verließ mein Vater die Wohnung zu einem sehr, sehr langen Spaziergang, so dass er erst wiederkehrte, als sämtliche Spuren des verhassten Mahls beseitigt waren. Dann aß er allein zu Abend. Erstaunlicherweise hielt sich meine ansonsten sehr widerständige Mutter stets an diese Vorgaben.

Das Steak in der Pfanne roch fürchterlich

Mich störte die Bestellung meiner Cousine an diesem Abend überhaupt nicht, obwohl ich seit 40 Jahren Vegetarierin bin (allerdings saß ich auch zufällig in ausreichender Distanz zum diskutierten Gericht). Ich selbst halte mich in solchen Sachen für extrem tolerant – die Menschen um mich herum können von mir aus Fleisch in allen Sorten und Variationen bestellen, Hauptsache, ich muss es nicht essen.

Äh, nun ja, kleine Einschränkung: Mein Mann hat sich kürzlich bei uns zu Hause als Beilage zum mediterranen Gemüseauflauf ein Steak gebraten. Es roch fürchterlich. Nicht auszuhalten. Ich habe ihn gezwungen, sofort die Terrassentür aufzureißen, damit frische Luft reinkommt. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn er mir das nächste Mal rechtzeitig Bescheid gäbe, wenn er sich so was zubereitet. Ich könnte dann einen ausgiebigen Spaziergang machen ...

