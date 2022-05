Jasis Woche: Das große Nistkastendesaster

In dem Nistkasten unserer Kolumnistin will kein einziger Vogel seinen Nachwuchs großziehen. Woran das liegt? Sie ist dem auf den Grund gegangen.

In jüngster Zeit haben viele ja nicht nur den Landwirt, sondern auch den Naturschützer in sich entdeckt. Und zwar vor allem in dem mehr oder minder kleinen Biotop hinter oder vor dem eigenen Wohnzimmer – je nachdem, ob es sich um einen Garten oder den Balkon handelt. Es gibt ja mittlerweile Dutzende von Ratgebern, die in Schritt-für-Schritt-Anleitungen selbst dem unkundigsten Großstadtmenschen die Kultivierung von Kopfsalat oder den Bau eines Insektenhotels nahebringen. Das ist natürlich gut.

Und spätestens seit dem pandemiebedingt verstärkten Rückzug ins eigene Zuhause drehen sich Gespräche im Freundes- und Familienkreis fast nur noch um das Leben als Teilzeitselbstversorger und Naturkundler im Allgemeinen und um Erfolge bei der Anzucht alter Gemüsesorten, die man längst für ausgestorben hielt, oder um die artgerechte Nahrungsversorgung heimischer Vogelarten im Besonderen.

Und selbstverständlich gehört zu diesem neuen naturnahen Leben nicht nur die Ernährung, sondern auch die Beherbergung von Mitbewohnern aus dem Tierreich.

Deswegen haben jetzt alle Nistkästen in ihren Gärten. Wir natürlich auch.

Doch während alle anderen davon schwärmen, welch tolle Exemplare bei ihnen hoch oben in den Wipfeln oder in den kleinen, liebevoll gepflegten Wohnungen an Baumstämmen Jahr für Jahr ihren Nachwuchs großziehen, konnten wir bislang keinerlei Zuchterfolge vorweisen. Und da macht man sich natürlich Gedanken. Liegt es womöglich daran, dass auch Piepmätze womöglich insgeheim Fußballfans sind? Oder warum ist das schwarz-gelb gestreifte BVB-Vogelhaus im Garten der Verwandtschaft bei den Meisen des Stadtteils als Familiengründungsort so beliebt? Sollten wir vielleicht ein Häuschen mit Schalke-Logo bauen? Oder käme ein Nistkasten im Bayern-München-Design besser an, wo die doch schon wieder Meister geworden sind?

Eine echte Schrottimmobilie im Garten

Doch unser Nistkasten hat ein ganz anderes Problem, wie jüngst eine eingehende Inspektion durch meinen Mann ergab. Er kam dabei nämlich zu erschütternden Ergebnissen: Was wir da der heimischen Vogelwelt als Familienzimmer zumuten, ist eine Bruchbude. Morsche Wände, instabiles Dach, wackeliger Boden ... Wir haben da eine echte Schrottimmobilie im Garten. Unmöglich!

Wahrscheinlich hat sich in den Kreisen von Amsel, Sperling und Co. längst herumgesprochen, dass wir als Vermieter inakzeptabel sind. Schlimm. Ein Wunder, dass überhaupt noch jemand vorbeikommt, um von unserer Futterstation zu picken. Wir müssen irgendwie versuchen, unseren Ruf zu retten. Deswegen planen wir jetzt eine schöne Reihenhaussiedlung in unseren Bäumen, damit sich demnächst die halbe Vogelwelt Nordrhein-Westfalens darum reißt, bei uns dem Nachwuchs einen guten Start ins Leben zu verschaffen. Wir suchen dafür nur noch einen Stararchitekten. Das wäre doch mal ein echtes Vorzeigebauprojekt.

Und falls Ihnen jetzt irgendwelche lustigen Redensarten einfallen: Nein, bei uns piept’s nicht.

