Kolumne Jasis Woche: Bitte wenden Sie sich an Familie Kissenkiste

Paketboten, davon hört und liest man ja immer wieder, haben wirklich keinen leichten Job. Tag für Tag schleppen sie schwere, unhandliche Pakete, laufen zig Etagen rauf und wieder runter, klingeln vergeblich, müssen mit Leuten herumdiskutieren, die überhaupt keine Lust darauf haben, lästige Bestellungen ihrer Nachbarn anzunehmen. Und seit kürzlich der famose Bjarne Mädel in einem Fernsehfilm sehr rührend einen Paketboten spielte, hat man die Vertreter dieser Berufsgruppe ja geradezu ins Herz geschlossen. Neben all seinem Stress nahm sich der freundliche Herr Mädel nämlich noch Zeit, bei einer älteren Dame Reparaturarbeiten im Haushalt zu erledigen. Wahrscheinlich würde er sogar auch noch den Hund ausführen, wenn man ihn darum bitten würde.

Unsere realen Paketboten sind da aus ganz anderem Holz. Einer hat neulich ein – zugegeben sehr wuchtiges – Paket einfach auf der Hälfte der Treppe zu unserem Haus stehen lassen und war gegangen.

Die Frage nach der ökologischsten Lösung

Beschweren darf ich mich darüber aber nicht. „Geschieht dir recht. Warum bestellst du auch so viel “, mosert dann mein Mann. Dabei lasse ich mir gar nicht viel zuschicken, im Grunde nur das Allernotwendigste. Für meinen Mann ist das aber auch schon zu viel. Er bestellt grundsätzlich nichts, lieber fährt er stundenlang durch die Gegend auf der Suche nach seinen auserkorenen Objekten (die Frage, ob das nun so viel ökologischer ist, haben wir noch nicht abschließend klären können) und falls es dann doch gar nicht anders geht, schickt er mich vor, weil ich doch so viel Routine bei Netzbestellungen hätte.

Die Routine besteht darin, dass ich im Gegensatz zu ihm regelmäßig meine Mails lese, weshalb ich meistens weiß, wann Pakete kommen (nun ja, zumindest angekündigt sind) und ich es auch schaffe, sie bei Bedarf in Packstationen oder sonst wohin umleiten zu lassen. Das nützt allerdings auch nicht immer. „Na, heute mal ausnahmsweise zu Hause“, begrüßte mich neulich unser Hauptzusteller, als ich ihm die Tür öffnete. Frech!

Die Sache mit der „Voraussichtlichkeit“

Kürzlich bekam ich wieder elektronische Post: „Voraussichtliche Lieferung: Mittwoch“ stand da. Mittwoch ist gut, da hatte ich Homeoffice, war also daheim, um mir von einem Anti-Bjarne-Mädel wieder spöttische Bemerkungen anzuhören. Am Dienstagnachmittag schaute ich auf der Arbeit zufällig in meine Mails. „Ihr Paket ist angekommen. Wir haben es Ihrem Nachbarn Kissenkiste Terrasse übergeben“ las ich da. Im ersten Moment wunderte ich mich, dass ich offenbar Nachbarn mit sehr lustigen Doppelnamen habe.

Dann verstand ich: Der Paketmann war durch meinen Garten gestapft, hatte die Truhe aufgeklappt, in der ich meine guten Blumentöpfe lagere, und das Paket dort hineingestopft. Ich muss ihm jetzt unbedingt mitteilen, dass der Nachbar Kissenkiste Terrasse künftig nicht mehr zur Verfügung steht.

