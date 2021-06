Jasis Woche: Aus dem Leben eines Helikoptervaters

Was macht man, wenn sich der Lebenspartner plötzlich als Hobby-Ornithologe entpuppt? Unsere Autorin hat da einige Erfahrungen gesammelt.

Kennen Sie zufällig „Mr. Hobbs macht Ferien“? Das ist eine immer noch ziemlich amüsante Komödie aus dem Anfang der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, in der sich James Stewart als urlaubsreifer Banker unfreiwillig mit der gesamten Großfamilie in einem heruntergekommenen Ferienhaus an der Küste wiederfindet. Zu allem Überfluss muss er sich bei diesem strapaziösen Ferienaufenthalt auch noch mit einem völlig durchgeknallten Hobbyornithologen auf eine endlose vogelkundliche Wanderung begeben.

Neuerdings muss ich öfter an diesen Film denken, wenn ich mich mit meinem Mann unterhalte. Er ist nämlich seit kurzem auch Freizeitvogelkundler. Allerdings interessiert er sich nur für eine besondere Gattung und versucht nun, mich auch für sein neues Hobby zu begeistern. Zum Glück immerhin muss man sich dafür nicht zu unerfreulichen Uhrzeiten vor die Tür begeben oder durchs Dickicht stelzen, um komischen Geräuschen zu lauschen, die sich dann als völlig normales Getschilpe des durchschnittlichen Haussperlings herausstellen.

Ständig den Bildschirm im Blick

Es reicht, wenn man sich zu Hause vor den Bildschirm setzt. Mein Mann ist nämlich jetzt Turmfalkenexperte, zum Glück aus dem für einen Anfänger gebotenen Abstand. „Die Kleinen entwickeln sich prächtig. Sie haben sich gerade wieder ein Mäuschen schmecken lassen, nun ruhen sie sich aus“, berichtete er mir kürzlich im Ton eines stolzen Vaters und deutet auf seinen Laptop, auf den er stündlich schaut. Mindestens. Echtes Helikopterelternverhalten! Ich sehe nur ein Büschel aus zerzaustem Flaum in einer Höhle in beängstigender Höhe.

Die „Kleinen“, an deren Aufzucht mein Mann so viel Anteil nimmt, hocken in einem Kirchturm zwei Kilometer von uns entfernt. Die Kirchengemeinde und ein benachbarter Gastronom haben in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund dort Webcams installiert, seitdem sich dort ein Falkenpärchen ein Apartment eingerichtet hatte, weswegen man sich nun zu jeder Tages- und Nachtzeit in das Familienleben mit Mutter, Vater und nunmehr vier Kindern einschalten kann.

Seither interessiert sich mein Mann nicht mehr für „Tatort“ oder „Wilsberg“, selbst die Spiele bei der Fußball-EM guckt er nur noch beiläufig – wenn er zwischen seinen ornithologischen Studien überhaupt mal Zeit findet. Und es steht zu befürchten, dass das noch eine Weile so weitergehen wird: Es könnte Herbst werden, bis die kleinen Racker endlich ausziehen.

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende