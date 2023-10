Jasis Woche: Auf einen grünen Zweig kommen

Eigentlich hat unsere Autorin genug Pflanzen zu Hause. Aber manchmal ist sie gezwungen, noch welche zu retten. Zum Beispiel aus Discountern.

Kürzlich war ich mal wieder gezwungen, mich als Pflanzenretterin zu betätigen. Es war an einem dieser Rollwagen, die im Eingangsbereich von Supermärkten platziert sind, je nach Saison und Pflanzenart drinnen oder draußen, und an denen man in jedem Fall vorbeimuss, um zu dem zu kommen, was man eigentlich kaufen will. Discounter präsentieren darauf ihr botanisches Wochenangebot: Kamelien, Olivenbäumchen, Lavendel, Stiefmütterchen, Astern – was die Jahreszeit gerade so hergibt. Immer wieder auch Zimmerpflanzen.

Es war Tag vier des Wochenangebots. Die Pflanzen, die gleich am ersten Tag ihre Besitzer fanden, hatten Glück. Sie waren bestimmt schon auf einen schönen Platz auf einer sonnigen Fensterbank gezogen oder hatten einen netten Platz in einem Gartenbeet oder einem Balkonkasten gefunden. Das Problem sind immer die Übriggebliebenen. Die, die vielleicht nicht ganz so prächtig blühen oder einfach im Übermaß vorhanden sind, weil die Kundennachfrage bereits am ersten Tag weitgehend gedeckt war. Die Übriggeblieben kümmern dann in vielen Discountern ungegossen und mit traurig hängenden Blättern vor sich hin, bis sie endgültig hinüber sind. Ein Bild des Jammers.

Ich weiß, die Welt hat ganz andere Sorgen, es gibt drängendere Probleme, und viele ungelöste gesellschaftliche Fragen. Und die paar vertrockneten Pflanzen sind vermutlich ein Klacks gegenüber dem, was weltweit an Lebensmitteln verschwendet wird.

Mich regt das dennoch auf. Ganz persönlich. Aber auch aus Klima- und Umweltgründen. Es kann doch nicht sein, dass solche Pflanzen in Massen produziert werden, damit am Ende ein Teil von ihnen auf dem Müll landet, allein deshalb, weil sich in den Läden niemand mehr um sie kümmert. Natürlich ist mir auch klar, dass das Personal in den meisten Geschäften zweifellos mit anderem ausgelastet ist, als noch die Blümchen vor der Tür zu hegen und zu pflegen.

Sollte man selbst zur Gießkanne greifen?

Trotzdem. Am liebsten würde ich die Discounter in meiner Stadt mit ein paar gut gefüllten Gießkannen abfahren. Aber das geht ja wohl schlecht (und für einen richtig positiven Effekt müsste ich dann konsequenterweise auch das Rad nehmen, sonst würde das in der Gesamtrechnung vermutlich nicht sooo viel bringen).

Andererseits könnte ich mir die Diskussionen ganz interessant vorstellen, wenn ich mal bei einer solchen Aktion „erwischt“ würde. Ich merke mir das schon mal für mein Rentenalter vor. Doch das dauert noch ein kleines bisschen.

Bis dahin betätige ich mich ab und zu (oder eher: öfter) eben als Pflanzenretterin. Wenn in so einem Gewächs noch ein bisschen Leben steckt, nehme ich es mit. Meist ist es ob seines bedenklichen Zustands zu diesem Zeitpunkt auch schon im Preis reduziert. Dabei ist es nicht unbedingt so, als hätte ich zu Hause oder in meinem Garten noch massenhaft Freifläche, aber egal, manchmal muss man dann eben etwas Platz schaffen.

Auf eben diese Weise bin ich nun kürzlich in den Besitz einer neuen Zimmerpflanze gekommen. Sie hat toll gefleckte Stängel und elegant spitz zulaufende Blätter, keine Ahnung, wie die Sorte heißt, aber als ich an ihr vorbeikam, war sie ziemlich am Ende.

Erfreulicherweise hat sie sich seither prächtig entwickelt. Groß ist sie geworden. Aber jetzt muss sie wohl mit anderen ein bisschen zusammenrücken: Im Discounter nebenan habe ich gerade wieder sehr vernachlässigte Pflanzen entdeckt …

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende