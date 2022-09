Jasis Woche: Auf der Suche nach dem Sinn der Ordnung

Trotz Marie Kondo und gut gemeinter Ratgeberbücher: Unsere Autorin will ihre Wohnung in genau dem Zustand lassen, in der sie sich gerade befindet.

Erinnern Sie sich noch an Marie Kondo? Das ist eine junge Frau aus Japan, die seit einigen Jahren Leuten dabei hilft, Ordnung in ihr Leben zu bringen. Ganz konkret, aber natürlich auch mit tieferer Bedeutung. Denn wer das äußere Chaos um sich herum beseitigt hat, gelangt auch zu innerer Aufgeräumtheit – so jedenfalls die Theorie. Ihre viel beschworene und nahezu sagenumwobene „KonMari-Methode“, nach der man nur das behalten soll, was einen wirklich glücklich macht, und sich von allem anderen konsequent und unverzüglich trennt und das Bleibende an festen Plätzen verortet, hat sie in diversen Büchern und einer Netflixserie weltweit verbreitet. Und dabei ist es ihr tatsächlich gelungen, das, was man früher als leicht angestaubte Tugend schwäbischer Hausfrauen belächelte, richtig schick und hip zu machen.

Auch ich habe mir vor ein paar Jahren tatsächlich einen ihrer Ratgeber gekauft. Und auch gelesen, jedenfalls teilweise. Irgendwann entdeckte mein Mann das Buch. Er studierte den Klappentext und befand: Angesichts der Lektüre dieses Werks (also meiner Lektüre) sehe unsere Wohnung immer noch erstaunlich „natürlich“ aus. Ich glaube, er war über diese Form der beständigen „Natürlichkeit“ erleichtert, denn mein Mann weiß nur allzu gut, dass er mit seinem übervollen Schallplatten-Hobby-Zimmer selbst in einem ziemlich fragilen Glashaus sitzt, wenn es um Themen wie Aussortieren und Entrümpeln geht.

Immerhin konnte ich ihm kompetent antworten, dass ich in meiner Umgebung eben sehr Vieles außerordentlich wertschätze, inklusive ihm selbst, weshalb ich alles mit überaus gutem Gewissen genau dort belassen wolle, wo es gerade sei.

Ich räume ein: Das ist eine sehr, sehr freie und vermutlich auch ziemlich unzutreffende Interpretation dessen, was Frau Kondo mir mitgeben wollte. Aber damit war das Thema für mich erledigt.

Auf dem Grabbeltisch wiederentdeckt

Bis jetzt. Denn vor ein paar Tagen bin ich der Aufräumkönigin wiederbegegnet – auf dem Grabbeltisch einer Buchhandelskette. Ihre Ratschläge gibt es da jetzt zum Schleuderpreis. Erstaunlich. Was mag da passiert sein? Ihre durchaus hilfreichen Tipps zum falten- und knitterfreien Rollen von Kleidungsstücken zum Beispiel waren mir eigentlich ziemlich zeitlos vorgekommen.

War ihr radikaler Aufräumstil am Ende doch nur eine Modeerscheinung? Ist mittlerweile häusliches Chaos das neue Ordnungsprinzip? Oder hat die Zielgruppe in der „Wir bleiben zu Hause“-Phase der Corona-Pandemie, in der viele ja gar nicht mehr wussten, wohin mit ihrer Zeit, ihre häuslichen Sortimente in einen so fabelhaften Zustand versetzt, dass nun schlichtweg nichts mehr zu tun und nachzulesen ist? Oder ganz im Gegenteil: Haben Hausfrauen und -männer im Angesicht von anarchischen Kinderzimmern, ebenso unüberblickbarer wie unverzichtbarer Vasenkollektionen und Kellern mit Heimwerkerbedarf, der für den Bau einer ganzen Wohnsiedlung reicht, resigniert und die Brocken geschmissen? Oder hatte die Buchhandlung einfach nur den Ordnungssinn ihrer Kundschaft überschätzt und zu viele Kondo-Werke geordert, die sie nun nicht mehr loswird?

Kann aber auch sein – und das erschien mir fast am naheliegendsten – dass in einer Zeit, in der die Welt nicht nur in Unordnung, sondern schon beinahe aus den Fugen ist, wohlsortierte Inneneinrichtungen zu einer ziemlich irrelevanten Nebensache geworden sind.

